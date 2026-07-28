29 de jul. de 2026
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Ituzaingó: abren inscripción para terminar el secundario ya de adulto

Diario La Ciudad

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Ituzaingó: abren inscripción para terminar el secundario ya de adulto
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Se encuentra abierta la inscripción al Plan FinES, trayecto secundario, el cual posibilita la finalización de los estudios a jóvenes, adultos y adultas mayores de 18 años que aún no han completado su educación formal. 

El mismo es gratuito, otorga certificado oficial y se cursa de manera presencial tres veces a la semana en sedes de los distintos barrios del distrito.  

Quienes deseen inscribirse deben completar el siguiente formulario de preinscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGZlIKN0HsXWo-vht4CQL1SBOO5UunY-m9IHuVSbXZql0A4A/viewform y cumplir con los requisitos:

Ser mayor de 18 años

Original y copia de DNI, partida de nacimiento y certificado de estudios primarios o de los últimos cursados.

(+) Más información: en el canal de difusión el Programa FinES Ituzaingó https://whatsapp.com/channel/0029Vb5gRqoADTO6JOYVq947 

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