ANSES despliega operativos en Merlo y Morón: conocé dónde y cuándo arcercarte

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo despliegue territorial en la zona oeste del conurbano bonaerense para esta última semana de julio. A través de sus Unidades de Atención Móvil (UDAM), el organismo busca acercar sus servicios y agilizar las gestiones diarias de miles de ciudadanos.



En esta ocasión, los operativos se centrarán en puntos estratégicos y de fácil acceso dentro de los partidos de Morón y Merlo. La iniciativa tiene como objetivo principal descentralizar la atención de las oficinas tradicionales y brindar respuestas rápidas a los requerimientos de los vecinos en sus propios barrios.



La dinámica establecida por las autoridades determina que el asesoramiento personalizado se irá otorgando estrictamente según el orden de llegada de los presentes. Por este motivo, se recomienda a los interesados acercarse con cierta antelación y paciencia, llevando siempre consigo el DNI y la documentación respaldatoria que su trámite exija.





El abaníco de trámites que se podrán efectuar durante estos abordajes territoriales se sumamente amplio y abarca las necesidades de distitnos sectores de la comunidad local. Por un lado, las familias tendrán la posibilidad de gestionar la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o recibir asesoramiento sobre otras asignaciones familiares vigentes. Asimismo, los adultos mayores podrán realizar consultas específicas sobre jubilaciones y pensiones.



Para organizar la demanda, las autoridades han definido un cronograma preciso que abarca distintos puntos de los distritos mencionados. Es imperioso que los vecinos revisen con detalle las fechas y horarios específicos de cada locación, ya que los mismos varían según la jornada y el establecimiento. A continuación, compartimos el cronograma oficial de los operativos de ANSES que se desarrollarán esta semana en zona oeste:



