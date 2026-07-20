Mañana martes Axel Kicillof llega a Morón

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este martes 21 de julio el partido de Morón para encabezar la esperada inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Papa Francisco".



La ceremonia oficial, encabezada también por el intendente Lucas Ghi, está programada para dar inicio a las 9:00 de la mañana en el flamante edificio situado en la calle Los Criollos 300, esquina Corrientes, Morón Sur.

La apertura de este centro asistencial representa la culminación de un proyecto diseñado para fortalecer el primer nivel de atención médica en una de las zonas con mayor densidad poblacional y demanda sanitaria del distrito.





La red sanitaria de Morón: 15 pilares fundamentales

La puesta en funcionamiento del CAPS Papa Francisco se enmarca dentro de una política integral de fortalecimiento de la red sanitaria del Municipio de Morón. En la actualidad, el distrito cuenta con 15 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos a lo largo y ancho de su territorio. Estos espacios constituyen, en la práctica, la primera y más importante barrera de contención del sistema público de salud.



El objetivo central de los CAPS es acercar la salud a los vecinos, operando bajo una lógica de proximidad. Al resolver las consultas médicas habituales, aplicar planes de vacunación, realizar estudios de diagnóstico temprano y efectuar controles periódicos, estos centros logran descomprimir significativamente las guardias de los hospitales de mayor complejidad, reservando estos últimos para urgencias y tratamientos que requieren internación.

Ampliación de prestaciones y un enfoque integral

Como parte vertebral del Plan de Salud municipal, durante los últimos años se ha implementado una política activa de incorporación de nuevos profesionales al sistema de atención primaria. Este incremento en la dotación de personal médico y auxiliar ha permitido no solo aumentar la cantidad de prestaciones diarias, sino también expandir cualitativamente la oferta de servicios disponibles para la comunidad.

Uno de los avances más celebrados por los vecinos ha sido la incorporación de nuevas áreas de atención crítica en el primer nivel. Varios centros han sumado recientemente servicios fundamentales que antes requerían un traslado a centros hospitalarios mayores. Entre estas mejoras destacan la implementación de guardias odontológicas para la atención rápida de dolores agudos e infecciones bucales, la apertura de guardias de obstetricia para el monitoreo de personas gestantes, y la instalación de modernos equipos de radiología que agilizan los diagnósticos traumatológicos y respiratorios básicos.