Ituzaingó: los talleres culturales muestran sus trabajos
Diario La Ciudad
El Municipio invita a la comunidad ituzainguense a participar de la muestra de cierre del primer cuatrimestre de los Talleres Culturales 2026, donde los y las participantes compartirán lo trabajado durante la primera mitad del año.
Entre otras cosas, habrá clases abiertas, exposiciones y presentaciones escénicas y musicales, que buscan poner en valor el recorrido, promoviendo el encuentro entre las familias, los alumnos y alumnas, los docentes y el público en general. La programación reúne propuestas de literatura, fotografía, dibujo y pintura, circo, platería y cincelado, maquillaje artístico, títeres, filete porteño, telar precolombino, folklore, tango, canto popular, teatro, comedia musical, danza fusión y coros.
Las muestras tendrán lugar en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) y la UCIADI (Olazábal 841), con entrada libre y gratuita.
Cronograma:
- Lunes 20/7 y 27/7 (de 13 a 15, de 15 a 17 y de 17 a 19 hs) - Taller de Platería y Cincelado
- Lunes 20/7 y 27/7 (de 9 a 11 y de 11 a 13 hs) -Taller de Telar Precolombino
- Lunes 20/7 y 27/7 (de 17 a 19 hs) - Taller de Canto Popular (UCIADI)
- Lunes 20/7 y 27/7 (de 15 a 18 hs) - Charla sobre Orfebrería
- Martes 21/7 y 28/7 y miércoles 22/7 y 29/7 (de 14 a 18 hs) - Taller de pintura y dibujo
- Martes 21/7 y 28/7 (de 14 a 19 hs) - Taller de Danzas Folklóricas y Tango (UCIADI)
- Martes 21/7 y 28/7 (de 17 a 19 hs) - Taller de Coro
- Del miércoles 22/7 al viernes 31/7 - Taller Fotografía
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 11 a 13 hs) y sábado 25/7 (de 15 a 17 hs) - Taller literario
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 9:30 a 11 hs) - Taller de Títeres Adulto Mayores “Martirio un milagro en el desierto”
- Miércoles 22/7 y 29/7 (20 hs) - Taller de Comedia Musical “Drácula”
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 19 a 21 hs) - Taller de Comedia Musical (coreografía)
- Miércoles 22/7 y 29/7 (18:30 hs) - Taller de Comedia Musical
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 17 a 19 hs) - Taller de Comedia Musical “Los Villanos”
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 19 a 21 hs) - Taller de iniciación en artes escénicas
- Miércoles 22/7 y 29/7 (de 17 a 19 hs - adolescentes) (de 15 a 17 hs - infantil) - Taller de Danza Fusión
- Jueves 23/7 y 30/7 (de 17 a 19 hs) - Taller de Laboratorio Teatral
- Jueves 23/7 y 30/7 (16 hs) - Taller de Danzas Folklóricas “Raíces en Movimiento” (UCIADI)
- Viernes 24/7 y 31/7 (de 15 a 21 hs) - Taller de Filete Porteño
- Viernes 24/7 y 31/7 (de 15 a 17 hs) - Taller de Teatro Adultos Mayores
- Viernes 24/7 y 31/7 (de 14 a 16 hs) - Taller de Marroquinería
- Sábado 25/7 (de 9 a 11 hs) - Taller de Circo
- Sábado 25/7 (de 13 a 16:30 hs) - Taller de Maquillaje Artístico