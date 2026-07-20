Ituzaingó: simuló que saludaba y entró a robar en una obra en construcción

Un delincuente simuló saludar a alguien dentro de una obra en construcción de Ituzaingó para no despertar sospechas, entró por el portón y se llevó una amoladora utilizada por los albañiles. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.



El episodio ocurrió este jueves 16 de julio en una vivienda en plena etapa de remodelación, ubicada sobre la calle Henri Dunant, cerca de la esquina con Medrano.

Faltaban unos segundos para las 11 de la mañana cuando un motociclista pasó por el frente de la obra. Tras observar el lugar, dio la vuelta, dejó su moto a pocos metros y regresó caminando. Antes de ingresar, se detuvo frente al portón y simuló saludar a alguien que, supuestamente, se encontraba en el interior.



El delincuente sorteó el portón e ingresó rápidamente a la propiedad. De allí sustrajo una amoladora angular que era utilizada por los albañiles para llevar adelante sus tareas diarias en la vivienda.



"La cosa está muy mal y esta rata le roba a laburantes", expresó una de las personas vinculadas al hecho. Frente a la impotencia por lo sucedido, los vecinos decidieron hacer públicos los registros de las cámaras de seguridad para advertir al resto del barrio sobre esta modalidad de hurto a plena luz del día.