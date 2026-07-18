Ituzaingó, de mal en peor

El Verde volvió a caer ante Deportivo Laferrere por 2 a 0 en una mala actuación del elenco ituzainguense.



Bajo una tarde con mucha neblina, en el Estadio Ciudad de Laferrere, se enfrentaron por la fecha 26 de la Primera B Metropolitana, el dueño de casa y el "León" obligado a conseguir un triunfo, pero nada de eso sucedió.



En la primera parte, Ituzaingó tuvo un mal partido, y no pudo hacerse cargo del juego, ni tampoco tuvo situaciones de gol.



A los 17 minutos, el Villero se puso en ventaja a través de Nicolás Vivas, tras una tapada de Lautaro Barraza. Más adelante, el arquero le atajó un mano a mano a Alan Visco y evitó el segundo.



Apenas comenzado la parte complementaria, Lafe amplió la diferencia. En el minuto 54, Franco Romero convirtió un golazo de tiro libre, en la puerta del área, al ángulo.



Otro baldazo de agua fría para los dirigidos por Matías De Cicco, que no encontraron los caminos.



Enseguida, a los 56’, el panorama se complicó aún más para el León, debido a la expulsión del arquero Lautaro Barraza por un rodillazo en la cara a Romero, quien salió lesionado en camilla.



La infracción fue fuera del área y el arco lo ocupó el joven Axel Almirón, que ingresó por Mauricio Bermejo.



Con más de media hora por delante, el resultado no se modificó y el conjunto visitante sigue sin levantar cabeza.

Ituzaingó no aprovechó las derrotas de Villa San Carlos, Brown de Adrogué y UAI Urquiza, y el panorama se le complica aún más en la zona de descenso.



La próxima fecha será como local frente a Sportivo Italiano, en día y horario a confirmar.