Robó 50 mil dólares, se fugó de Brasil y lo detuvieron en Ituzaingó

Un ciudadano de nacionalidad brasileña que tenía pedido de captura internacional por un robo de 50 mil dólares mediante billeteras virtuales fue detenido en Villa Ariza en las últimas horas. El prófugo fue localizado por las fuerzas federales y será extraditado a su país de origen.



El caso que originó la persecución internacional se encuadra en el delito de hurto agravado. El implicado logró sustraer las claves de acceso a las billeteras virtuales de una víctima brasilera, generandole un perjuicio económico estimado en 50 mil dólares.



El ciberdelincuente se habría dado a la fuga al conocer que había sido denunciado, cruzando la frontera para evadir a la Justicia.



Frente a esta situación, los tribunales brasileños emitieron una alerta roja y un pedido de captura internacional. La pista de que el sospechoso podía estar oculto en la zona oeste del conurbano activó un intenso trabajo de campo e inteligencia.



El rastreo culminó de manera exitosa tras localizar al fugitivo. Los efectivos irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle Soriano y Treinta y tres, en Ituzaingó, donde finalmente lograron concretar su arresto.



Actualmente, el delincuente extranjero se encuentra alojado en una dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado Federal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta y la Secretaría N° 9 de Mariana Sioli.



Allí permanecerá detenido mientras aguarda que se completen los trámites burocráticos para su inminente extradición a Brasil, donde deberá rendir cuentas por el fraude virtual.