Día del Periodista: Morón agasajó a los medios locales

Este lunes 8 de junio, el Municipio de Morón realizó un agasajo en honor a los y las periodistas del distrito, en el marco del Día del periodista, que se conmemora todos los 7 de junio en el país.

La celebración tuvo lugar en la Casa Museo "María Elena Walsh", el espacio cultural que está ubicado en Villa Sarmiento y que supo albergar a la mítica escritora argentina durante sus primeros años de infancia.

Allí, el intendente Lucas Ghi, acompañado del equipo del área de Comunicación del Municipio de Morón, recibió a los trabajadores y las trabajadoras de la información de distintos medios del distrito, entre ellos, a las y los miembros de La Ciudad Web.

El intendente de Morón celebró el trabajo periodístico de La Ciudad Web y entregó un diploma de reconocimiento al fundador y director del medio, Sebastián Sanguinetti.

"Los y las periodistas son hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de esta ciudad, profesionales que agregan valor y que no son prescindibles. En este equipo de gobierno se los valora y se los considera un actor importante de la comunidad", comentó Ghi en su discurso central.

Además, durante la jornada, el intendente entregó a los y las asistentes al evento distintos certificados de reconocimiento a la labor periodistica y un paquete de regalo con distintos productos de emprendimientos locales pertenecientes a la iniciativa local "Hecho en Morón".

De este modo, el Municipio de Morón refuerza su vínculo con la prensa local y apuesta a una relación basada en la confianza mutua, el diálogo y el impulso de la cultura, la información y la producción local.