Herramientas que salvan vidas: Se viene una capacitación masiva de RCP gratuita y abierta en Castelar

El próximo sábado 25 de julio, a partir de las 18 se llevará a cabo una Capacitación abierta de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) orientada a toda la comunidad.





El encuentro, organizado de forma conjunta por la Subsecretaría de Deporte y Recreación local (a través de la Escuela Municipal de Guardavidas Alberto Tamagnone) y la Comisión Provincial de Guardavidas, representa una oportunidad invaluable para que los vecinos y vecinas adquieran destrezas críticas ante situaciones de emergencia.





La jornada se desarrollará en las instalaciones del Microestadio Municipal Diego Armando Maradona, ubicado dentro del predio del Polideportivo Gorki Grana (Blas Parera 180, Castelar Sur).





Al tratarse de una actividad de carácter libre y gratuito, las autoridades informaron que no se requiere inscripción previa. Las personas interesadas solo deben acercarse al lugar unos minutos antes del inicio para poder participar.





La importancia de la prevención

El taller de este sábado en el Gorki Grana se realiza bajo un marco global muy específico: la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.





Según explicaron los organizadores, la iniciativa forma parte de un programa integral de políticas de prevención pública que busca que cada vez más ciudadanos y ciudadanas adquieran herramientas técnicas capaces de salvar vidas en la vía pública o en el hogar.





Durante la capacitación se abordarán de forma práctica las maniobras de compresión torácica y desobstrucción de vías aéreas, fundamentales para actuar con rapidez antes de la llegada de la ambulancia.





Saber realizar RCP de manera correcta puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de una persona en paro cardiorrespiratorio o tras sufrir un ahogamiento. Por ello, se invita a toda la comunidad a participar de la capacitación gratuita que tendrá lugar este sábado 25 de julio a las 18 en el Polideportivo Gorki Grana.