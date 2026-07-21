Morón: Se inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud "Papa Francisco"

Este martes Morón fue el epicentro de una jornada que busca seguir apostando a la salud y el cuidado de todos los habitantes del distrito: se trata de la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que lleva el nombre de su Santidad, el Papa Francisco.





Con una inversión de $556 millones, espacio de salud ubicado en el barrio 20 de Junio cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y un SUM.





La inauguración oficial tuvo lugar esta mañana en la sede del CAPS "Papa Francisco", ubicada en la calle Los Criollos 300, esquina Corrientes, Morón Sur.





Durante la ceremonia de inauguración en Morón Sur participaron diversas autoridades bonaerenses y el intendente de Morón.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de Morón, Lucas Ghi; y los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.





Además, participaron de la jornada la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Transporte, Martín Marinucci; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana.





Una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los y las moronenses

La puesta en funcionamiento del CAPS "Papa Francisco" se enmarca dentro de una política integral de fortalecimiento de la red sanitaria del Municipio de Morón. En la actualidad, el distrito cuenta con 15 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, todos con el objetivo de acercar la salud a los vecinos, operando bajo una lógica de proximidad.





Bajo esa misma línea, el intendente Lucas Ghi sostuvo que el pueblo de Morón "valora enormemente el esfuerzo que hace la Provincia" y enfatizó: "Este centro de salud demuestra que el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente”.





Por su parte, durante la inauguración de este martes, Kicillof afirmó: "Quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública en nuestro país. Vinieron a destruir al Estado y, con ello, a empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente. Este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos".





El nuevo CAPS "Papa Francisco" se encuentra en la calle Los Criollos 300, esquina Corrientes, Morón Sur y ya está listo para brindar a los vecinos y las vecinas una atención médica profesional y eficiente.