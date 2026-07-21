Un restaurante regala hamburguesas y panchos por su apertura en Ituzaingó

El polo gastronómico de nuestro querido Ituzaingó no para de crecer y de sumar propuestas que enriquecen la vida social y cultural del distrito. Si hay algo que los vecinos disfrutan es una buena inauguración, y más aún cuando esta viene acompañada de comida gratuita y promociones que cuidan el bolsillo. Este fin de semana, el centro de nuestra ciudad será el escenario de un evento que ya está dando de qué hablar en todos los grupos de vecinos.





La exitosa cadena Hamburguesería Distrito ha decidido apostar por nuestro barrio para instalar su sexta sucursal. Para celebrar este importante hito, la marca organizó una jornada de apertura verdaderamente explosiva para este sábado 25 de julio, donde la premisa es simple: tirar la casa por la ventana.





La cita obligada será en la calle Mariano Acosta 95, a escasos metros de la plaza principal y el centro comercial, un punto estratégico que seguramente se colmará de familias, grupos de amigos y curiosos atraídos por el inconfundible aroma de la carne a la parrilla y el pan recién horneado.

Para que nadie se quede afuera, desde la organización han diagramado un esquema de promociones fraccionado por horarios que promete mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.





De 12:00 a 13:00 hs, el restaurante regalará una hamburguesa 1/4 de libra GRATIS a todas las personas que se acerquen al local. Además, se esperan degustaciones y regalos que incluirán los famosos panchos de la casa para los primeros en llegar.





Una hora más tarde, de 13:00 a 17:00 hs la hamburguesa de 1/4 de libra se estará vendiendo a un precio completamente promocional de tan solo $3000. Una excelente excusa para un almuerzo tardío o una merienda potente.





De 18:00 a 00:00, el ambiente se transformará para darle paso a la noche. La propuesta incluye un Happy Hour 2x1 en cerveza tirada de litro, ideal para chocar las pintas y arrancar la salida de fin de semana con la mejor energía.





Desde Hamburguesería Distrito adelantaron que habrá muchas sorpresas a lo largo de toda la jornada, lo que anticipa desde música y buen ambiente, hasta sorteos espontáneos para los presentes. La llegada de este nuevo local no solo suma una opción deliciosa para nuestras salidas, sino que también revitaliza el circuito comercial de la calle Mariano Acosta, generando movimiento y nuevos puestos de trabajo para la zona.