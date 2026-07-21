El pronóstico completo para la primera semana de vacaciones

Se terminó el alivio templado y el invierno volvió a pisar fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varios días de temperaturas atípicas para la época, el ingreso de una masa de aire frío nos devuelve a la realidad: la primera semana del tan esperado receso escolar estará marcada por camperas abrigadas, mañanas frescas y un inicio algo inestable.



Si estás armando la agenda para sacar a pasear a los más chicos, te contamos que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que, luego de unas primeras horas con cielo cubierto y lluvias aisladas, el tiempo tenderá a estabilizarse con el correr de la semana. De hecho, el tiempo se comportará de la siguiente manera durante los próximos días.





Este martes 21 de julio, las condiciones empezarán a acomodarse. El SMN prevé una jornada libre de precipitaciones, ideal para ir dejando el paraguas en casa aunque seguirá estando un poco fresco, con temperaturas que irán desde los 10°C hasta los 15°C de máxima. A su vez, el miércoles 22 de julio mantendrá características similares: habrá algunas nubes pero con baja probabilidad de lluvia; mientras que la temperatura tendrá un marcado descenso, ubicándose entre los 8°C y 13°C.



Por su parte, el jueves 23 de julio, el pronóstico anticipa un leve descenso en la térmica máxima, que alcanzaría los 12°C mientras que la mínima se mantendría rondando los 8°C. El viento continuará soplando desde el sector sudeste, manteniendo a raya las lluvias.



Las mejorías comenzarían a verse el viernes 24 y el sábado 25 de julio. Se esperan jornadas totalmente estables, sin caída de agua y con la aparición de algunos períodos de sol asomando entre las nubes; las temperaturas oscilarán en la franja de los 9°C a 15°C, ideal para disfrutar al aire libre con un buen abrigo.