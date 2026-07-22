El Verde ya tiene la fecha confirmada ante el Tano en el Sacaan

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó los días y horarios de la fecha 27 de la Primera B Metropolitana, e Ituzaingó se enfrentará este sábado por la tarde ante Sportivo Italiano, en busca de la recuperación en el Campeonato.



Luego de la durísima derrota ante Deportivo Laferrere en condición de visitante por 2-0, el León se prepara para afrontar otra final más, buscando achicar distancia en la zona roja del descenso directo.



Es por eso, que, en la tarde del martes, la AFA dio a conocer el cronograma de la fecha 27 del Campeonato, y el conjunto de Matías De Cicco se enfrentarán ante el elenco de Ciudad Evita, este sábado a partir de las 14 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.

Cabe destacar que es un duelo importante que tiene Ituzaingó para empezar a sumar una victoria que lo permita con chances matemáticas de permanecer en la B Metropolitana, debido a que está a 14 puntos de Brown de Adrogué y UAI Urquiza, quienes se estarían salvando del descenso, y ya no tiene más margen de error.



Luego de este partido, el Verde visitará a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 28, con día y horario a confirmar.