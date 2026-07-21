Ituzaingó: El Jardín organiza una merienda solidaria para niños y niñas de hogares

Este próximo martes 28 de julio, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas, el reconocido espacio gastronómico "El Jardín", ubicado en Juncal 121 en el centro de Ituzaingó, cerrará sus puertas al público para llevar adelante una iniciativa solidaria. El objetivo principal de la jornada es recibir de manera exclusiva a 40 niños y niñas provenientes de distintos hogares de la región, brindándoles una tarde llena de juegos, espectáculos de magia, entretenimiento en vivo y una merienda a la carta sin costo alguno.



Esta acción comunitaria, impulsada por el restó, busca garantizar que las infancias más vulneradas también tengan la oportunidad de vivir unas vacaciones de invierno llenas de alegría y contención emocional.

Los hogares beneficiados: Un abrazo a la niñez

Para que esta jornada tenga el impacto deseado, El Jardín ha trabajado en estrecha colaboración con instituciones locales dedicadas al cuidado de menores. Según se observa en el material gráfico de difusión, bajo la premisa "Juntos hacemos posible esta tarde ", los niños y niñas vendrán de tres destacadas entidades de la zona oeste.



Hogar Divino Niño Jesús (Castelar): Una institución histórica que brinda alojamiento, alimentación y apoyo escolar a niños en situación de vulnerabilidad.



Hogar de Niños Betel (Castelar): Un pilar fundamental en la protección integral de los derechos de la infancia en la región, reconocido por su labor ininterrumpida.



Hogar Abrazo de Esperanza (Ituzaingó): Cuyo nombre refleja a la perfección la misión de contención y amor que llevan adelante diariamente con los menores a su cargo.



La participación de estos tres espacios subraya la importancia del trabajo en red y la comunicación entre los organizadores del evento y los directivos de los hogares.

La fuerza de la comunidad: Comercios y vecinos unidos

El éxito de una iniciativa no recae únicamente en los organizadores principales, sino en la sinergia generada por una red de colaboradores y patrocinadores locales. La responsabilidad social comunitaria ha sido el motor que ha permitido financiar y abastecer esta jornada, demostrando que "cuando una comunidad se une, pasan cosas muy lindas".



La organización de El Jardín ha querido destacar y agradecer públicamente a cada persona, familia y comercio que eligió sumarse a esta acción solidaria. Entre los auspiciantes que han aportado insumos, logística o recursos financieros, se encuentran destacados comercios de Ituzaingó y alrededores:



Esta articulación entre el sector privado local y los fines benéficos resalta una tendencia creciente en la que los comercios asumen un rol de contención social, devolviendo a la comunidad parte de lo que reciben de ella.

Detalles adicionales: ¿Cómo puede colaborar la población?

Si bien el evento principal está organizado y los cupos para los 40 niños ya están definidos y articulados con los hogares correspondientes, la campaña de recolección de donaciones para los hogares sigue activa y es aquí donde la participación ciudadana se vuelve vital.



La organización ha extendido un llamado a la solidaridad para todas aquellas familias, vecinos o empresas que deseen aportar su granito de arena. Hasta el lunes 27 de julio, un día antes de la realización del evento, se estarán recibiendo donaciones directamente en las instalaciones del bar El Jardín, situado en Juncal 121, Ituzaingó Centro.



Los artículos solicitados han sido clasificados en cuatro categorías prioritarias, orientadas tanto al desarrollo del evento como al abastecimiento posterior de los hogares de niños:



Alimentos no perecederos (🥫): Fideos, arroz, legumbres, puré de tomate, aceite, azúcar, yerba, leche en polvo, cacao y enlatados. Estos insumos son fundamentales para reforzar las despensas de las instituciones que albergan a los menores durante el resto del año.



Alimentos perecederos (🥚): Idealmente, se solicita la donación de huevos, un insumo crítico y de alto valor nutricional utilizado intensivamente para la elaboración de las tortas, budines y bizcochuelos que formarán parte de la merienda. Otros lácteos y productos frescos también son bienvenidos, previa coordinación para su correcta refrigeración.



Artículos de limpieza (🧼): Lavandina, detergente, jabón blanco, desinfectantes para pisos, papel higiénico y bolsas de residuos. Aunque a menudo pasan desapercibidos en las colectas, estos elementos representan un gasto mensual enorme para los hogares de niños y son vitales para mantener las condiciones de higiene y salubridad adecuadas.



Juguetes (🧸): Se reciben juguetes nuevos o usados en excelente estado. Se hace especial hincapié en que los juguetes donados estén limpios, completos (sin piezas faltantes) y no inciten a la violencia. Estos serán entregados como regalo sorpresa al finalizar la jornada, permitiendo que cada niño regrese a su hogar con un motivo adicional para sonreír.



El acto de donar, más allá del valor material del objeto entregado, representa un mensaje de empatía profunda. Significa decirle a un niño en situación de vulnerabilidad que la sociedad no lo ha olvidado, que hay personas trabajando anónimamente para su bienestar y que su felicidad es importante.



Queda abierta la invitación, entonces, a toda la comunidad de Ituzaingó y zonas aledañas. Hay tiempo hasta el lunes 27 de julio para ser parte de esta maquinaria de sonrisas. Porque, como reza el lema de los organizadores, hay tardes que dejan recuerdos para toda la vida, y está en nuestras manos asegurar que esos recuerdos estén pintados de magia, abundancia y, sobre todo, amor.



📍 Ubicación para acercar donaciones: Juncal 121, Ituzaingó Centro, Provincia de Buenos Aires.