Ituzaingó: se abre la inscripción para cursos gratuitos a distancia
La Ciudad Diario
Quienes deseen inscribirse en los cursos, deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/
Está abierta la inscripción para los Cursos de Formación a Distancia de junio que ofrece el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.
Las propuestas son gratuitas, virtuales y apuntan a fortalecer las habilidades de los estudiantes para insertarse en el mundo laboral. Los mismos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia, facilitando la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante.
Oferta completa
Uso de Dispositivos Móviles (Inicio: 16/06) - (Duración: 5 semanas)
Durante el curso, se profundizará el uso de diversas aplicaciones, cuestiones sobre almacenamiento y redes de acceso a internet. Además, se tratarán las problemáticas más frecuentes, como las estafas virtuales o las noticias falsas.
Un Currículum Exitoso (Inicio: 16/06)- (Duración: 1 semana)
En este curso se trabajará sobre los distintos tipos que hay, sus características y la importancia de su presentación, para que comunique de forma efectiva tus habilidades personales y experiencias laborales previas.
Redacción (Inicio: 16/06)- (Duración: 6 semanas)
Durante el curso, se trabajará sobre cómo redactar diferentes formatos de texto, habilidades de comprensión lectora, errores frecuentes en la escritura y consejos para elaborar un buen resumen.
Formador de Formadores (Inicio: 16/06)- (Duración: 6 semanas)
El curso brinda herramientas y conocimientos teóricos, prácticos y pedagógicos que permiten desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas para transmitir conocimientos a otras personas.
Habilidades de Comunicación Interpersonal para Entrevista Laboral (Inicio: 22/06) (Duración: 1 semana)
Durante el curso, aprenderás las competencias comunicativas (verbal, paralingüística y de comunicación no verbal) y cómo mejorar y optimizar las habilidades comunicacionales a la hora de presentarte en una entrevista laboral.
Quienes deseen inscribirse en los cursos, deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/
(+) Más información: personalmente, en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), enviando un correo a formacionadistanciaituzaingo@gmail.com o llamando al 2120-1965, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.