Ituzaingó: se abre la inscripción para cursos gratuitos a distancia

Está abierta la inscripción para los Cursos de Formación a Distancia de junio que ofrece el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.



Las propuestas son gratuitas, virtuales y apuntan a fortalecer las habilidades de los estudiantes para insertarse en el mundo laboral. Los mismos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia, facilitando la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante.

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