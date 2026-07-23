“¿Te cabe el machismo?”: Llega una nueva edición del taller del Colectivo de Varones Desobedientes para repensar las masculinidades

Este jueves 23 de julio de 19 a 21 se estará realizando una nueva edición del taller titulado "¿Te cabe el machismo?", una propuesta del colectivo de Varones Desobedientes destinada a seguir pensando nuevas formas de habitar la masculinidad en los tiempos de los feminismos.





"Varones Desobedientes" es una agrupación que recorre distintos puntos del conurbano promoviendo espacios para la reflexión de las masculinidades, desde una perspectiva que se acerca al feminismo.





Para los hombres que integran la organización, es crucial llevar adelante la premisa de que es “una tarea de todxs derrotar al machismo” y que los varones pueden aportar al trabajo efectuando cambios en los ámbitos que se mueven.





Bajo esa misma lógica, esta semana realizarán una nueva edición de su ya tradicional encuentro destinado a reflexionar sobre los privilegios masculinos, las violencias y los entramados sociales.





En esta ocasión, el encuentro "¿Te cabe el machismo?" se llevará a cabo de forma virtual, con el objetivo de ampliar el espacio de debate que vienen sosteniendo este año de manera presencial desde marzo.





"En esta coyuntura política y social, la reflexión gira en torno a poder reconocernos cómplices y reproductores de la cultura machista. ¿Qué nos pasa cuando nos sabemos machistas? ¿Cómo podemos romper el pacto mediante el cual sostenemos diversas violencias simbólicas y psicológicas?", comentaron desde Varones Desobedientes.





Para participar del taller "¿Te cabe el machismo?" del colectivo de Varones Desobedientes que se realizará este jueves 23 de julio de 19 a 21 de manera virtual, es necesario completar el siguiente formulario online. La actividad está destinada a varones e identidades masculinas.