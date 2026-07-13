El intendente visitó el frigorífico que vende todos los cortes a 12.500 pesos hasta el 17 de julio

En un escenario socioeconómico donde el cuidado del poder adquisitivo y la búsqueda de precios justos se han convertido en la principal prioridad de las familias, el intendente del municipio de Ituzaingó, Pablo Descalzo, realizó una recorrida oficial por las flamantes instalaciones del recientemente inaugurado Frigorífico Capitán Sarmiento.



Este nuevo comercio, estratégicamente ubicado en la zona del Acceso Oeste, abrió sus puertas con el objetivo de ofrecer a los vecinos de la región una propuesta absolutamente inédita en el mercado local: cortes de carne vacuna de calidad premium a un valor unificado.

Antecedentes de una apertura histórica para la región

El pasado viernes 3 de julio de 2026, el Frigorífico Capitán Sarmiento inauguró formalmente su nuevo punto de venta directa en Ituzaingó, desatando desde el primer minuto una altísima afluencia de consumidores que se acercaron al lugar atraídos por las inigualables ofertas.



El establecimiento comercial se encuentra situado de manera inmejorable sobre la traza del Acceso Oeste, referenciado específicamente en la bajada a las Cabañas y también conocido como la zona de la Bajada de Santa Rosa. Esta ubicación geográfica no fue elegida al azar, sino que responde a una planificación estratégica que busca facilitar el acceso rápido y seguro tanto de los vecinos de Ituzaingó como de aquellos habitantes de partidos aledaños que transitan diariamente por esta vital arteria de la provincia de Buenos Aires.



La recorrida institucional de Pablo Descalzo: Apoyo al desarrollo local

Con el propósito de respaldar las inversiones que apuestan por el crecimiento productivo de la ciudad, el intendente municipal Pablo Descalzo se hizo presente en el establecimiento para conocer de primera mano el funcionamiento integral del comercio, dialogar con los trabajadores y estrechar lazos con los responsables de la firma.

"En primer lugar, bienvenidos y quiero felicitarlos porque la verdad lo tienen muy bien armado", afirmó el intendente;

"Las cámaras, el detrás de escena, digo que a veces es importante recorrer porque es donde se deposita la mercadería que después consumen los vecinos de Ituzaingó", reflexionó el intendente municipal mientras caminaba junto a los encargados por los pasillos internos donde colgaban las medias reses. Tras inspeccionar minuciosamente estas áreas de almacenamiento y procesamiento, Descalzo añadió con evidente satisfacción: "La verdad que está todo muy limpio, la mercadería se ve muy buena".

"Fundamentalmente nosotros venimos a colaborar y a visitar porque ustedes están generando trabajo en función de una inversión muy importante que están haciendo acá en Ituzaingó". De este modo, la máxima autoridad de la ciudad reafirmó, una vez más, que la creación y el sostenimiento de puestos de empleo digno y genuino conforman el pilar fundamental e irremplazable para el crecimiento sostenido de la comunidad en tiempos de grandes desafíos económicos.

Revolución de precios: Cortes premium a precios populares hasta el 17 de julio

Sin lugar a dudas, el principal y más potente atractivo que ha logrado posicionar de manera inmediata al Frigorífico Capitán Sarmiento en el centro de la escena comercial de toda la zona oeste es su imbatible "Promo de Inauguración". A través de esta oferta de carácter verdaderamente excepcional, la cual se encuentra vigente exclusivamente hasta el próximo viernes 10 de julio inclusive, la firma ofrece la totalidad de sus cortes de carne vacuna a un asombroso precio unificado de 12.500 pesos por cada kilogramo de producto. La promoción, según informan desde la empresa, se va a extender hasta el 17 de julio inclusive