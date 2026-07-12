Morón lanza una línea de préstamos personales exclusiva para empleados municipales

En una medida inédita para la región, el Municipio de Morón se convirtió en la primera comuna en habilitar una línea de préstamos personales destinada exclusivamente a sus trabajadores estatales.



La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Lucas Ghi en articulación con el Ente Municipal de La Plata, busca ofrecer una alternativa de financiamiento formal, previsible y adaptada a la capacidad de pago de los empleados municipales, en un contexto económico que empuja a muchas familias a tomar compromisos financieros.

Créditos con cuota fija y gestión digital

La nueva operatoria permite que los trabajadores locales accedan a créditos con cuotas fijas durante toda la vigencia del préstamo.



El sistema cuenta con acreditación bancaria directa y descuento automático sobre el recibo de sueldo.



Además, para agilizar los trámites, la gestión puede completarse tanto de manera presencial como de forma 100% digital a través de WhatsApp. Este último canal cuenta con procedimientos de seguridad, incluyendo validación de identidad, revisión documental y firma digital para garantizar la transparencia y la conformación de legajos correspondientes.



Sobre el lanzamiento de esta herramienta, el jefe comunal advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesa el sector: “Una tercera parte de la planta total de trabajadores municipales tiene contraído algún tipo de endeudamiento, con distintos niveles de condicionamiento. Lo que nos preocupa y nos alarma es la tendencia, porque progresivamente la situación se va agudizando”.



En esa línea, Ghi destacó el rol pionero del Municipio al disponer de este fondo para que el personal pueda "equilibrar la relación entre sus ingresos y egresos".

Abordaje integral frente al endeudamiento familiar

Esta línea de financiamiento interno se enmarca dentro de una política más amplia de bienestar financiero que viene desplegando el Estado local para todos los vecinos. De hecho, la entrega de préstamos se complementa con el reciente lanzamiento del Programa Municipal de Abordaje del Sobreendeudamiento de Usuarios y Consumidores.



Dicho programa tiene como objetivo acompañar a los sectores más golpeados de la comunidad y permite gestionar reclamos vinculados a las deudas familiares.



La prioridad del área está puesta en la atención de los consumidores "hipervulnerables", facilitando instancias de mediación institucional y resolución de conflictos para lograr ordenar los pasivos y evitar situaciones judiciales o financieras más complejas.



Aquellos vecinos que requieran asesoramiento sobre este programa integral pueden acercarse de manera presencial a las oficinas de Defensa del Consumidor ubicadas en Mitre 957 (Morón centro), de lunes a viernes en el horario de 8 a 14. También se encuentran habilitados canales de atención virtual, comunicándose por WhatsApp al 11 3156-5961 o enviando un correo electrónico a defensadelconsumidor@moron.gob.ar.