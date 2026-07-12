Un bodegón escondido en Padua se volvió viral por sus precios populares

Los vecinos de zona oeste tienen un nuevo punto de encuentro favorito para aquellos que disfrutan de reunirse con amigos y salir a comer. Escondido en una clásica galería comercial de San Antonio de Padua, el Bodegón de Medino (Italia 1220) dejó de ser un secreto para convertirse en la parada obligatoria de cada fin de semana.



A través de Tik Tok e Instagram, miles de usuarios comenzaron a compartir sus experiencias en este rincón culinario que logra un maridaje perfecto. Este espacio conserva la mística cálida de las viejas cantinas de barrio, pero le suma una atmósfera moderna que cautiva a todas las generaciones.

La propuesta del "Bodegón de Medina": platos abundantes y buenos precios





Si hay algo que caracteriza a los bodegones del conurbano es que de allí nadie se va con hambre y este local eleva esa premisa. Su carta es una verdadera celebración de la comida casera: quienes lo visitan, destacan sus pastas y la imponente parrilla con cocina a la vista, aunque las verdaderas estrellas virales son otras.





Los influencers de la zona han hecho eco de dos creaciones que se roban todas las miradas: la "milapizza XXL", una milanesa de proporciones épicas pensada para grandes mesas, y la "fundiutia", una original calabaza cabutiá asada y rellena de una tentadora mezcla de quesos fundidos.



Pero más allá de la innovación, el factor que terminó de consolidar a el Bodegón de Medina en el corazón de Padua es su excelente relación precio-calidad. Los comensales destacan en las distintas reseñas que las proporciones son super abundantes y se sirven a precios populares, cuidando la economía local y demostrando que salir a comer bien, rico y abundante no tiene por qué ser un lujo.