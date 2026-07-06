Dos reconocidas cadenas de hamburguesas se unen y venderán su menú a un precio increíble

El mapa gastronómico de zona oeste se prepara para una jornada histórica que promete revolucionar a la "comunidad bajonera". Salir a comer y cuidar el bolsillo parece un desafío en los tiempos que corren, pero este lunes la historia será distinta gracias a una propuesta que parece salida de otra época.



​Mr. Tasty, la reconocida cadena de hamburgueserías de formato ágil, festeja su segundo aniversario en el mercado. Fiel a su estilo de romper las reglas con los valores de su carta, pondrá en marcha un festejo masivo. La gran novedad de la jornada es que se sumará a la celebración El Desembarco, la prestigiosa marca artesanal considerada la "progenitora" del proyecto y el origen de toda la mística que hoy comparten.

El menú de la jornada: calidad a precios de otra época





La propuesta para este lunes 13 de julio se dividirá de forma estratégica según el local que se visite, con opciones pensadas para todos los gustos. En Mr. Tasty, la estrella indiscutida de la casa será la clásica Burger Queso (pan de papa, abundante queso cheddar y medallón de carne). Tendrá un valor increíble de $3.000 y estará disponible durante todo el día, tanto para consumir en el salón como bajo la modalidad take away.





Por su parte, en El Desembarco se ofrecerá su icónica Bajoncito Slice (sin papas) también a $3.000. Al tratarse de un producto artesanal premium, esta promoción tendrá un stock limitado por sucursal: se entregarán 100 unidades al mediodía (12:00hs) y otras 100 unidades por la tarde (19:00hs).Y para aquellos que no conciban una hamburguesa sin su tradicional guarnición, El Desembarco mantendrá vigente durante toda la jornada la Bajoncito Slice con porción de papas fritas a $6.000.



Para facilitarle la hoja de ruta a los vecinos, ambas marcas confirmaron cuáles serán las las sucursales habilitadas en los principales centros comerciales de la zona oeste del conurbano bonaerense:



