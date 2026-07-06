El referí de 37 años fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo de mañana entre Argentina vs Egipto. En esta nota, te contamos que árbitro dirigirá a “La Scaloneta”.



La FIFA oficializó la designación del árbitro francés François Letexier para el encuentro que disputarán Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.



El partido se jugará mañana a las 13 (hora argentina) en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé, TVP, TyC Sports, Disney+ y DSports.



Será la primera vez que el francés dirija un partido de la Selección Argentina mayor. Tampoco registra antecedentes arbitrando a Egipto en la categoría absoluta, por lo que ambos equipos tendrán un estreno con el juez francés en una instancia decisiva del torneo.



Con apenas 36 años, Letexier es considerado uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo.



Debutó en la Ligue 1 en 2016 y, con 28 años, se convirtió en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés.



Un año después obtuvo la escarapela FIFA, lo que le permitió comenzar su carrera internacional, que incluye designaciones en competencias de primer nivel como la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos, la final de la Europa League 2021 y la Supercopa de Europa 2023.

En la actual Copa del Mundo ya arbitró dos partidos: el triunfo de Costa de Marfil por 1 a 0 frente a Ecuador durante la fase de grupos y la igualdad sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.



Aunque nunca dirigió a la Selección mayor, sí tuvo participación en un partido de Argentina durante el Mundial Sub-20 de 2023, cuando el conjunto albiceleste venció 2 a 1 a Uzbekistán.



Además, cuenta con un antecedente reciente con uno de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni. El pasado 22 de marzo expulsó a Nicolás Tagliafico durante un partido de la Ligue 1 entre Olympique de Lyon y Mónaco.



La terna arbitral completa

