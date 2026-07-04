Ituzaingó cayó y sigue en caída libre

El Verde volvió a perder ante Villa San Carlos por 3 a 1 en el Sacaan, y quedó muy complicado en el descenso. El viernes, irá hacia Adrogué por la recuperación.



En una tarde invernal, se enfrentaron por la fecha 23 de la Primera B Metropolitana, el "Verde" y el elenco de Berisso, en un duelo de dientes apretados.



En la primera parte, el encuentro fue intenso y muy trabado por ambos equipos, dado que privó la lucha y la marca en el mediocampo, hasta que Ituzaingó, a los 19 minutos, abrió el marcador a través de Lautaro Mena, y puso el 1 a 0 parcial para los dirigidos por Matías De Cicco.



Luego, Villa San Carlos llegó al empate a través de Kevin Pavía, luego de una desatención defensiva en el León.



A partir de la igualdad por parte de la "Villa", fue en busca de aumentar el marcador, pero el arquero del Verde, Lautaro Barraza, respondió de manera correcta.



En la parte complementaria, el León salió decidido a buscar el triunfo, pero nunca encontró la manera de ponerse en partido, y la visita, lo liquidó en dos oportunidades: a los 31 minutos del segundo tiempo, convirtió de penal, Ezequiel Melillo, y cuatro minutos después, Santino Fabi sentenció el partido, con un verdadero golazo.

De esta manera, Ituzaingó sigue en caída libre y quedó muy complicado en puestos de descenso directo.



El equipo deberá reponerse rápidamente de este sacudón y pensar en el próximo partido ante Brown de Adrogué, que será el viernes 10 de julio a las 15 hs, en el Estadio Lorenzo Arandilla, buscando la recuperación y tener chances matemáticas de poder permanecer en la categoría.