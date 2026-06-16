Prohibido confiarse: la tradición de Argentina en sus debuts mundialistas

Esta noche a partir de las 22 hs, la Selección Albiceleste debuta en la Copa del Mundo ante Argelia por el Grupo J, y en esta nota te contamos cuales fueron los debuts inaugurales de la Selección en el Mundial.



Después de conquistar la tercera estrella en Qatar 2022, los Campeones del Mundo debutarán en Kansas tratando de defender lo conseguido hace cuatro años atrás, y soñar con su cuarta estrella mundial.



Es por eso que esta noche a las 22 hs, Argentina se enfrentará ante Argelia en un durísimo partido por el Grupo J, y contará con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé, TVP, DSports, TyC Sports y Disney+.



A continuación, les presentamos cuales fueron los comienzos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo:



DEBUTS DE ARGENTINA EN LOS MUNDIALES



El primer antecedente se remonta a Uruguay 1930, donde Argentina inició su bitácora mundialista con una ajustada victoria por 1-0 sobre Francia gracias al gol de Luis Monti, en un certamen en el que terminaría alcanzando la gran final.



A lo largo de sus 19 participaciones mundialistas previas, el balance de los primeros partidos es ampliamente favorable para la Albiceleste.



Tradicionalmente, arrancar el torneo con el pie derecho ha sido una constante. Imposible olvidar el estreno en México 1986, cuando el equipo comandado por Carlos Salvador Bilardo y capitaneado por Diego Armando Maradona venció sólidamente a Corea del Sur por 3-1, con un doblete de Jorge Valdano y un tanto de Oscar Ruggeri, sentando las bases de la gesta en el Estadio Azteca.



También en Italia 1990, el seleccionado argentino, que también llegaba con el cartel de campeón defensor, sufrió una de las mayores sorpresas de la historia al caer por 0-1 ante Camerún en Milán, aunque luego logró enderezar el rumbo hasta la final.



En Estados Unidos 1994, Argentina comenzó con el pie derecho al derrotar a Grecia por 4 a 0, con triplete de Gabriel Batistuta y un gol de Diego Armando Maradona, con un efusivo festejo frente a las cámaras de televisión.

En la era moderna, los debuts solían ser sinónimo de festejo. Hubo triunfos ajustados pero vitales, como el 1-0 ante Japón en Francia 1998 (gol de Gabriel Batistuta), el idéntico 1-0 contra Nigeria en Corea-Japón 2002 (nuevamente el “Batigol”), el vibrante 2-1 a Costa de Marfil en Alemania 2006, o los éxitos frente a Nigeria en Sudáfrica 2010 (1-0) y Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014 (2-1).



Sin embargo, los debuts también han sabido entregar golpes al orgullo que reescribieron los libros tácticos de la Selección.



El recuerdo más fresco e impactante ocurrió en Qatar 2022, cuando el sorpresivo 1-2 frente a Arabia Saudita cortó una racha invicta histórica de 36 partidos sin perder y obligó al plantel de Scaloni a jugar cada partido posterior como una final definitiva, un tropiezo que paradójicamente templó el carácter del campeón.

De esta manera, la Selección Argentina y con Lionel Scaloni a la cabeza, intentaran cortar la racha negativa de 12 años sin ganar en un debut inaugural de la Copa del Mundo, ya que el último triunfo había sido en Brasil 2014 con victoria ante Bosnia y Herzegovina por 2 a 1.