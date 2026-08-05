Ituzaingó se quedó sin DT y Ayoroa se hace cargo del equipo

En la jornada del martes, el club comunicó la desvinculación de Matías De Cicco de común acuerdo, y en su lugar, el Secretario Técnico del Club asumió como director técnico hasta diciembre, en busca de mantener la categoría.



Ituzaingó informó que Matías De Cicco dejó de ser el entrenador de común acuerdo. Se terminó el tercer ciclo del estratega que consiguió dos ascensos a la Primera B con el León (2021 y 2025).



El director técnico de 47 años dirigió 17 partidos desde su regreso en el pasado abril. No obstante, no pudo cambiar el panorama: cosechó una victoria (la única del equipo en la temporada), cinco empates y 11 derrotas.

Sin embargo, el club confirmó a Diego Ayoroa, actual Secretario Técnico del club, como nuevo entrenador del equipo, luego de la salida del ex entrenador del Verde. Cabe destacar que lo acompañaran Cristian “Chino” Couceiro y Marcos Zampini.



El mánager ascendió como jugador (en 2001 a la Primera B) y como director técnico (en 2017 a la Primera C) con el Verde.

El DT de 43 años se va a hacer cargo del plantel hasta diciembre, en lo que está siendo una temporada muy cuesta arriba.



El León marcha último en la Primera B Metropolitana, con 12 puntos y una sola victoria conseguida a lo largo del campeonato, que fue ante Real Pilar.



Ayoroa será el cuarto cabeza de grupo de Ituzaingó en el año: arrancó Diego Herrero, continuó Guillermo Szeszurak y el último había sido el mencionado De Cicco.



Ituzaingó se aferra a un milagro para mantener la categoría: es el colista con 12 puntos, se encuentra a 14 unidades de Villa San Carlos, Defensores Unidos y UAI Urquiza (los anteúltimos) y a 15 de Flandria, que hoy se salvaría del descenso.



El siguiente encuentro del conjunto ituzainguense será este viernes a las 19, contra Deportivo Camioneros, en el Estadio Carlos Sacaan.