Ituzaingó: llegan nuevos cursos de formación a distancia

Está abierta la inscripción a los nuevos cursos de Formación a Distancia que ofrece el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y que iniciarán en agosto.



Las propuestas son gratuitas, otorgan certificado oficial y tienen como objetivo fortalecer las competencias y habilidades de los y las estudiantes, para potenciar sus condiciones de empleabilidad. Las mismas se dictan de manera virtual en la Plataforma de Formación a Distancia del municipio, facilitando la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante.



Oferta completa



Con inicio el lunes 10/08:



Estrategias de selección de personal: el paso a paso de una contratación exitosa. (Duración: 1 semana) Dirigido a comerciantes y empresarios locales. Contratar personal no es solamente cubrir una vacante: Es una decisión estratégica para el futuro del negocio. Por eso, este curso brinda herramientas para implementar un método técnico, objetivo y profesional de selección de personal.



El arte de negociar: construye acuerdos verdaderos. (Duración: 1 mes) Este curso permite desarrollar habilidades clave para una comunicación efectiva en negociaciones, construir relaciones sólidas, transformar desacuerdos en aprendizaje, aprovechar oportunidades y alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes.



Un currículum exitoso. (Duración: 1 semana) Esta propuesta trabajará los distintos tipos de CV, sus estructuras y características específicas, y la importancia de su presentación para que comunique de manera efectiva las habilidades y experiencias laborales previas.



Con inicio el martes 18/08:



Habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral. (Duración: 1 semana). En este curso se abordará la importancia de las competencias comunicativas (verbal, paralingüísticas y de comunicación no verbal) y se desarrollarán herramientas para optimizarlas a la hora de presentarse a una entrevista laboral.



Quienes deseen inscribirse en esta oferta de formación laboral, deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/



(+) Más información: personalmente en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), enviando un correo electrónico a formacionadistanciaituzaingo@gmail.com o llamando al 2120-1965, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.