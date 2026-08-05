Ituzaingó: se realizará un tour en bicicleta por las obras de Rubén Díaz

El conurbano volverá a ser escenario de una interesante propuesta cultural y deportiva. El colectivo "Dígale sí a la Bici" anunció una nueva salida recreativa que promete combinar el ejercicio físico con el turismo urbano. La esperada jornada ciclística se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto, convocando a familias y grupos de amigos de zona oeste.



Sin duda alguna, el gran atractivo de esta extensa pedaleada radicará en el circuito inicial diseñado para conocer las increíbles obras del arquitecto y fantasiólogo local Rubén Díaz. La experiencia contará con la guía especializada de Mar Labbozzetta, conocida en redes sociales como @itu.rismo, y durante este tramo, los ciclistas podrán observar y fotografiar las icónicas obras de Díaz como la Torre Eiffel, el Partenón, el Arco de Balá y el Coliseo Romano, entre otros.





Una vez finalizada la inmersión cultural en nuestro partido, el pelotón emprenderá su marcha hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesando distintos barrios históricos. El trayecto general ha sido estratégicamente dividido en tres tramos de 10km cada uno para dosificar la energía de los participantes: la hoja de ruta marca que, tras dejar Ituzaingó, la caravana cruzará por localidades bonaerenses y porteñas como Castelar, Haedo, Ramos Mejía, Liniers, Monte Castro, La Paternal, Caballito y Almagro hasta llegar al Obelisco.



Quienes deseen sumarse a esta experiencia única deberán cumplir con un proceso de inscripción previo para asegurar su lugar en el contingente. Desde la organización informaron que el costo de participación ha sido fijado en un valor de $12.000 pesos por ciclista adulto.



Para efectuar el registro formal, los interesados tienen que ingresar sus datos a través de un formulario digital habilitado por los coordinadores del evento. Asimismo, es fundamental destacar que la actividad promueve activamente la participación familiar, por lo cual los menores acompañados por un adulto responsable no abonan la tarifa de inscripción.