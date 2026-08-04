Ituzaingó: llegan dos nuevas muestras de arte al distrito

La agenda cultural de Ituzaingó se prepara para vivir una jornada vibrante con la llegada de dos propuestas artísticas imperdibles. Este sábado 8 de agosto, vecinos del distrito y partidos aledaños, tendrán la posibilidad de sumergirse en universos visuales únicos.



De esta manera, el público podrá conectar de manera directa con el inmenso talento de dos destacados creadores artísticos. Ambas exposiciones prometen enriquecer el movimiento artístico local, ofreciendo nuevos espacios de encuentro, profunda reflexión y disfrute estético en dos destacados puntos culturales del municipio.





La jornada comenzará formalmente a las 17:00hs en las instalaciones de la Galería de Arte Municipal (Soler 217). En este espacio se estará llevando adelante la inauguración de "Retrospectiva de lo perdido", la muestra del artista plástico Hernán César.



Esta cautivadora propuesta llega con la firme decisión de "retomar viejas ideas, darles un nuevo lugar y, sobre todo, otorgarles tiempo", indicaron desde la cartera cultural del gobierno municipal. Además, para completar la experiencia, la tarde estará coronada por un momento de música en vivo de la mano de Giuliana Potenza.



Luego, apenas una hora más tarde, se llevará adelante otra muestra artística. La cita será en el Museo Municipal Histórico y de Arte (Olazábal 855). Este espacio abrirá sus puertas a la comunidad para presentar la muestra titulada "La nostalgia, el diálogo y la obra", tratándose esta de una selección de los mejores trabajos de Zulema Villafáfila.





Esta nueva presentación invita a todos los asistentes a redescubrir el universo de la autora a través de un viaje visual. Desde las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación local destacaron la enorme sensibilidad que transmite cada una de las piezas exhibidas.