Ituzaingó: convocan para este viernes al Primer Foro de la Comunidad

El Concejo Deliberante de Ituzaingó, convoca al I Foro de la Comunidad de Ituzaingó, un programa diseñado para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia local, con el fin de abordar la preocupación generada por los anuncios de los proyectos de reforma previsional a nivel nacional.



EL decreto firmado por el presidente del HCD local, Juan Manuel Álvarez Luna invita a los vecinos y vecinas de nuestro municipio para el próximo viernes 7 de agosto a las 18:00 horas en las instalaciones del propio Concejo Deliberante. Mariano Acosta y 24 de Octubre, Ituzaingó Sur

El eje del debate: La defensa de los derechos previsionales

La convocatoria surge a partir de un proyecto de resolución que los sindicatos Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDPCBA), Sindicato único de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Educadores de Ituzaingó – Federación de Educadores Bonaerenses (UEDI-FEB) expresando su profundo rechazo a un proyecto de reforma previsional propuesto y anunciado en varias oportunidades por distintos funcionarios del Gobierno Nacional.



Las reformas sugieren un impacto que perjudicaría a las cajas previsionales provinciales, especialmente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS).



En este marco los sindicatos han expresado su **profundo rechazo a cualquier intento de reforma que implique la pérdida de derechos** adquiridos por los trabajadores docentes y estatales.



El Foro de la comunidad es un órgano institucional creado este año a partir del Decreto HCD N° 10/2026 y tiene como objetivos generar espacios formales para que vecinos, instituciones y sectores sociales expresen sus propuestas, reclamos y opiniones sobre los distintos temas que los afecte.



El I Foro de la Comunidad de Ituzaingó ha sido convocado para el próximo viernes 7 de agosto a las 18:00 horas en las instalaciones del propio Concejo Deliberante.



Los interesados en participar deben inscribirse previamente en “Mesa de Entradas del HCD, ubicado en la calle 24 de octubre 898 Ituzaingó, hasta el jueves 6 de agosto a las 18 horas.



Con esta iniciativa, el Cuerpo Deliberativo local busca someter al interés público la defensa del sistema previsional público y solidario, promoviendo una ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo local.