Cocaína en cajas de delivery: cayó una banda familiar que operaba en Morón

Una banda familiar dedicada a la venta de cocaína bajo la modalidad de delivery fue desbaratada en las últimas horas en el partido de Morón. La organización utilizaba cajas de reparto de comida para camuflar los estupefacientes y coordinaba las ventas a través de WhatsApp mediante un insólito sistema de códigos.



La investigación se inició a raíz de denuncias anónimas realizadas por vecinos del barrio Presidente Ibáñez, en Morón sur. Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en articulación con la Secretaría de Seguridad municipal, comenzaron a realizar tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, fotografías y filmaciones.



El trabajo de campo permitió descubrir el modus operandi de la red de narcomenudeo. Los consumidores se contactaban por mensajería y solicitaban las dosis utilizando las claves "matambre" o "medio matambre".



Una vez acordado el pedido, que en su mayoría era abonado mediante transferencias a billeteras virtuales, los motociclistas de la banda concretaban la entrega simulando ser trabajadores de aplicaciones de delivery.



A través de las pesquisas, los investigadores lograron desentramar la estructura jerárquica de la organización. Según las fuentes del caso, el líder de la banda era un hombre conocido como "El Sicario", quien cuenta con antecedentes penales.



Su rol consistía en adquirir los estupefacientes y reinvertir las ganancias en la compra de vehículos para expandir el radio de operación. El segundo eslabón era ocupado por su exesposa, quien se encargaba de fraccionar la droga y armar las dosis, mientras que un grupo de motociclistas completaba la red como "repartidores".



Con las pruebas recolectadas y el aval de la UFI N° 9 especializada en sustancias ilícitas, el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó los allanamientos. El operativo culminó con la detención de cinco mayores de edad y el secuestro de aproximadamente 400 dosis de cocaína en envoltorios termosellados y listos para su comercialización.

Además de la droga, en los procedimientos se incautaron armas de guerra, una máquina termoselladora, elementos de corte, balanzas de precisión, dos handy, teléfonos celulares y dinero en efectivo. También fueron confiscados los vehículos utilizados por la banda: dos motocicletas Honda GLH 150 y un automóvil Chevrolet Cruze.



Toda la organización quedó a disposición de la Justicia, enfrentando cargos por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra.