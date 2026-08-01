"No cortes la luz porque te voy a cagar a tiros": atacó a operarios de Edenor en Ituzaingó y fue detenido

Un hombre de 43 años fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento en Ituzaingó Sur. Está acusado de causar destrozos en un móvil de la empresa Edenor y de amenazar de muerte a los trabajadores que intentaban reparar el suministro eléctrico en el barrio.



El violento episodio que originó la causa ocurrió la noche del pasado 15 de julio, alrededor de las 22:35 horas. Según consta en la investigación, un operario de mantenimiento de la empresa Edenor de 42 años llegó a bordo de una camioneta de la firma hasta la esquina de Niceto Vega y Caxaraville, en Ituzaingó, para solucionar un inconveniente en la red eléctrica.



Al descender del vehículo, el trabajador fue sorprendido por un sujeto que salió de un domicilio lindero exhibiendo un arma de fuego. En un acto de furia, el agresor utilizó el arma para golpear y destrozar una óptica del móvil oficial.



Tras ese primer ataque, el hombre se retiró, pero regresó a los pocos minutos a bordo de una bicicleta y portando un rastrillo. Fue en ese momento cuando lanzó una brutal advertencia contra el operario: "No cortes la luz porque te voy a cagar a tiros", según la información policial a la que pudo acceder La Ciudad.



Ante la hostilidad y el peligro inminente, el personal de Edenor suspendió las tareas y se retiró del lugar, custodiados por el personal policial que se encontraba en la zona.



A raíz de la denuncia radicada por la víctima, se inició una causa judicial caratulada como "Daños y Amenazas". Las tareas investigativas derivaron en una orden de allanamiento ejecutada por personal de la DDI Morón en la misma esquina donde ocurrieron los hechos.



Durante el operativo, los efectivos lograron la aprehensión del sospechoso y el secuestro de diversos elementos de interés para el expediente, entre ellos: una munición de escopeta calibre 16 intacta, un teléfono celular Motorola, una campera verde de estilo militar y una gorra negra con la inscripción "UFC".



El detenido quedó a disposición de la UFI N° 2 Descentralizada de Ituzaingó y el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, siendo trasladado a sede fiscal para prestar su correspondiente declaración indagatoria.