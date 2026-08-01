Agosto llega con aumentos generalizados en todos los rubros menos el salario

Con el arranque del octavo mes del año, los hogares argentinos vuelven a enfrentar una nueva ronda de ajustes que alcanza a distintos rubros del gasto cotidiano. Transporte, alquileres, colegios privados, tarifas de gas y medicina prepaga forman parte de la lista de incrementos que entrarán en vigencia a partir de agosto de 2026.

Transporte y peajes más caros en AMBA

El boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires sube un 3,9% mensual desde el 1° de agosto. Este porcentaje surge de sumar dos puntos porcentuales a la inflación de junio informada por el Indec (1,9%).



Con este ajuste, la tarifa mínima en CABA pasa a $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense (tramo 0-3 km) llega a $1.105,48. El subte porteño replica el aumento del 3,9%, fijando su tarifa en $1.685,26.



Los peajes de las autopistas porteñas también ajustan un 3,9%. En la Autopista Illia, por ejemplo, el valor asciende a $1.958,75 en horario regular y a $2.769,96 en hora pico.

El impacto invernal: aumentan las tarifas de gas natural

Las tarifas de gas natural sufrirán un incremento del 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto. Esta suba se enmarca dentro de lo que el Ejecutivo ha denominado la "actualización mensual de los componentes de transporte y distribución", dos de los pilares que, junto con el precio del fluido en boca de pozo y la carga impositiva, conforman el valor final de la factura que llega a los domicilios.



Sin embargo, determinar cuánto terminará pagando exactamente una familia en su próxima boleta durante este invierno no tiene una respuesta única ni lineal. El valor del metro cúbico (m³) de gas es una variable dinámica que cambia drásticamente según múltiples factores: la empresa distribuidora de la región, la provincia de residencia, la categoría tarifaria asignada al hogar, el peso de los impuestos locales y, de manera crucial, si el usuario se encuentra dentro del esquema de asistencia estatal.



Para entender la magnitud del impacto, los especialistas han segmentado tres tipos de rangos de consumo habituales:



Hogar de una o dos personas: Suelen registrar un consumo que oscila entre los 70 y 120 m³ por mes.



Familia tipo (cuatro integrantes): El requerimiento energético salta a un rango de entre 150 y 250 m³ mensuales.



Casas grandes o con uso intensivo de calefacción: El medidor suele superar con facilidad los 300 m³ por mes.



A modo de referencia, y tomando promedios de consumo invernal en la zona central del país, los aumentos estimados en las facturas finales se proyectan de la siguiente manera:



Una factura que pagaba $40.000, pasará a costar aproximadamente $41.200.



Una boleta de $60.000, trepará hasta los $61.800.



Un consumo facturado en $80.000, ascenderá a $82.400.



Los hogares con consumos intensivos que pagaban $100.000, verán una factura de $103.000.

Golpes al presupuesto familiar: Educación y Vivienda

En la provincia de Buenos Aires, los aranceles de los colegios privados subirán un 8,1% de manera escalonada: 5,5% en agosto y 2,5% adicional en septiembre, afectando a cerca de 1,2 millones de alumnos.



Para el nivel primario, las cuotas de agosto oscilarán entre $37.150 (colegios con 100% de subsidio) y $167.990 (colegios con 40% de subsidio).



En cuanto a los alquileres, los contratos varían su actualización según la ley vigente al momento de la firma:



Ley de Alquileres (hasta 17/10/2023): Actualización según el Índice para Contratos de Locación (ICL), con una suba interanual del 31,52%.



Ley 27.737 (entre 18/10/23 y 29/12/23): Ajuste a través de la fórmula de Casa Propia, con un incremento aproximado del 36%.

Servicios esenciales y salud: Nuevos esquemas

Por otro lado, las tarifas de agua y cloacas de AySA en AMBA tendrán un incremento del 3% en agosto, tras el rechazo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) a un pedido de recupero tarifario mayor por parte de la empresa.



Finalmente, las principales prepagas (OSDE, Avalian, Sancor Salud, Swiss Medical y Galeno) aplicarán incrementos que oscilan entre el 1,8% y el 2,1% para este mes.