La Ilusión del "Propio Jefe": El colapso del trabajo para las aplicaciones en Ituzaingó

En los comercios del centro de Ituzaingó y en el polo gastronómico de Parque Leloir, la postal se repite con frecuencia: decenas de motos y bicicletas estacionadas, con las mochilas rojas y amarillas, esperando un sonido en sus celulares que cada vez tarda más en llegar. Lo que hasta hace unos años era la promesa de un ingreso extra o un empleo transitorio, hoy se ha convertido en un laberinto de precarización.



El mercado de las aplicaciones de reparto y viajes (PedidosYa, Rappi, Uber, Cabify) en el partido de Ituzaingó está saturado. Desde finales de 2023, con la asunción del gobierno de Javier Milei y el consecuente ajuste macroeconómico, la necesidad empujó a miles de trabajadores al sector, destruyendo la rentabilidad por sobreoferta. Hoy, los números son claros: ya no conviene trabajar de esto.

El efecto "Puerta Giratoria": 2023 vs. 2026

La desregulación económica y la recesión que marcaron el inicio de la actual gestión tuvieron un impacto directo en el mercado laboral del conurbano. Ante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo en sectores tradicionales como la industria y la construcción, las plataformas funcionaron como un "empleo refugio".



En Ituzaingó, se estima que la cantidad de trabajadores vinculados a estas apps pasó de unos 3.000 a fines de 2023 a más de 5.000 en la actualidad.



¿El resultado? La ley de oferta y demanda hizo su trabajo a favor de los algoritmos: a mayor cantidad de trabajadores dispuestos a pedalear o manejar por menos dinero, las empresas eliminaron los incentivos ("tarifas dinámicas") y licuaron el valor real de cada viaje.

La Trampa del Algoritmo

Para entender el colapso del modelo, hay que mirar las matemáticas. En el caso del transporte de pasajeros (Uber/Cabify), el mantenimiento del vehículo se ha vuelto el verdugo de los choferes.

"Antes, con lo que sacabas el fin de semana, cubrías el seguro, la patente y te quedaba la semana libre de gastos. Hoy, si se te rompe el tren delantero en los pozos de las calles internas de Ituzaingó Norte, tenés que endeudarte. El viaje a CABA te lo pagan lo mismo que hace seis meses, pero los repuestos subieron un 150%", explica Marcelo, vecino de San Alberto y chofer de Cabify.

En el sector de reparto, la situación es más cruda. Para cubrir una Canasta Básica y no caer en la pobreza, un joven de Ituzaingó necesita realizar unos 450 pedidos al mes. Al diluirse la demanda entre tantos competidores, lograr 18 entregas diarias requiere estar conectado en la calle más de 12 horas al día, de lunes a lunes.

El Camino a Seguir: La Necesidad del Modelo Brasileño

Ante la insostenibilidad de este esquema en el conurbano, donde los municipios terminan absorbiendo en sus hospitales públicos los costos de la siniestralidad de trabajadores sin cobertura, surge la pregunta: ¿qué hacer?

La solución no es prohibir las aplicaciones, sino abandonar la ficción del trabajador como un "microempresario" independiente. El modelo que impulsa Brasil actualmente ofrece una salida viable y urgente para Argentina: la creación de la figura del "Trabajador Autónomo Plataformizado".

Este sistema no obliga a las empresas a contratarlos como empleados bajo relación de dependencia tradicional (lo que las plataformas rechazan de plano), pero establece un piso de derechos innegociables:

Tarifa mínima por hora garantizada: Que cubra no solo el servicio, sino los costos operativos (combustible, desgaste, datos móviles). Seguridad Social Compartida: Un aporte jubilatorio y de salud donde la empresa asume la mayor carga (20%) y el trabajador una menor (7.5%), asegurando cobertura médica y aportes reales. Transparencia: Reglas claras para evitar suspensiones arbitrarias de las cuentas.

La Ley Rappi en la Provincia de Buenos Aires

Frente al colapso de las condiciones de trabajo, el tablero institucional comenzó a moverse. El martes 30 de junio de 2026, el gobierno de Axel Kicillof presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca cambiar las reglas del juego: "La Provincia, en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de aplicaciones".



Impulsada a través del Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, la iniciativa toma nota de la saturación del sector —donde cerca de medio millón de personas operan solo en el AMBA— y busca imponer un "piso mínimo de derechos" frente a lo que consideran una modalidad de empleo sin protección.



El proyecto de ley no plantea la estatización ni la prohibición del servicio, sino una regulación que apunta a los puntos de mayor vulnerabilidad que sufren los repartidores y choferes en distritos como Ituzaingó. Entre sus puntos clave, la iniciativa exige:



Infraestructura básica en la calle: Las denominadas tiendas invisibles (dark stores) estarán obligadas a proveer sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para celulares y resguardo frente al clima, todo bajo fiscalización provincial.



Transparencia Algorítmica: Busca romper la "caja negra" de las apps, obligando a blanquear cómo el algoritmo determina la organización del trabajo, el valor de cada tarea y las penalizaciones, algo que hoy deja a los trabajadores sin margen de negociación.



Salud y Seguridad: Imposición de seguros por accidentes y cobertura médica obligatoria. Además, el Estado creará una aplicación propia con un "botón de emergencia" (SOS) y asistencia directa sobre derechos laborales.



Financiamiento de capital de trabajo: Ante la imposibilidad de mantener los vehículos por la caída de los ingresos, se articularán microcréditos a través del Banco Provincia para la reparación y reposición de motos, bicicletas y cascos.

La avanzada bonaerense tiene bases legales sólidas. Por un lado, se alinea con las recientes recomendaciones de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) y toma modelos de España y México. Por otro, cuenta con el blindaje del reciente “Fallo Rappi” dictado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Dicha sentencia no solo ratificó la potestad del Ministerio de Trabajo provincial para fiscalizar a estas multinacionales, sino que reafirmó el "principio de primacía de la realidad": más allá de cómo la app denomine el contrato comercial ("socios" o "colaboradores"), en la práctica, existe una relación laboral que debe ser regulada.



Mientras el debate se demora, en las calles de Ituzaingó, la economía de plataformas sigue operando bajo la ley del más fuerte. Lo que alguna vez fue el símbolo de la modernidad y la autonomía laboral, es hoy la cara más visible de la crisis de ingresos que ahoga al conurbano.