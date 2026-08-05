Caso ANDIS: La Justicia pone fecha al peritaje clave sobre los audios de Spagnuolo

A un año del estallido del escándalo de corrupción por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa entró en una fase decisiva luego de que el juez federal Ariel Lijo fijara para el 26 de agosto el inicio del peritaje técnico sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en los que se describe una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos e insumos médicos de alta complejidad.





En las escuchas, Spagnuolo involucraba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, extendiendo así el entramado de coimas en lo que sería el segundo gran escándalo de corrupción del gobierno de Javier Milei después del caso $LIBRA, una causa que ponía en el ojo de la tormenta al propio presidente libertario.





Tras el pedido del juez Lijo, el estudio pericial de los audios estará a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería Nacional. Sin embargo, como Spagnuolo se negó a brindar una muestra de voz directa porque su defensa sostuvo que, hacerlo implicaría riesgo de autoincriminación, los peritos utilizarán como material indubitado grabaciones de entrevistas públicas que el exfuncionario brindó en distintos medios de comunicación.





De este modo, el peritaje buscará realizar un análisis acústico-fonético para confirmar o descartar si la voz de los audios pertenece a Spagnuolo y la detección de posibles clones de voz sintéticos, ediciones, cortes o alteraciones en la cadena de custodia de los archivos digitalizados.





19 procesados y la batalla por la nulidad

Hasta el momento, la Justicia ha dictado el procesamiento de 19 personas, entre ellas Spagnuolo y su ex número dos en ANDIS, Daniel Garbellini, por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles.





Entre los involucrados también figuran el empresario Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella Calvete, a quien se le incautaron 700.000 dólares en efectivo en un allanamiento.





Las defensas de los imputados, encabezadas por los abogados de Spagnuolo y de la familia Kovalivker (propietarios de la droguería Suizo Argentina) apuestan a lograr la nulidad de las grabaciones apelando a la doctrina del "fruto del árbol envenenado", sosteniendo que el origen de la prueba fue ilegítimo.





Mientras tanto, la Sala II de la Cámara Federal deberá resolver la apelación sobre los procesamientos y los planteos de nulidad en curso en una causa cuyo trasfondo golpea de lleno en la provisión de insumos esenciales para las personas con discapacidad en todo el país, en un contexto de ajuste y crisis sanitaria.