El Día de las Infancias se festeja en la Plaza "Los pibes de Cromañón" en Ituzaingó

El mes de agosto siempre trae consigo una magia especial a los barrios del oeste del Gran Buenos Aires, y nuestro querido Ituzaingó no es la excepción.Se viene un Dia de las Infancias lleno de diversión y qué mejor manera de honrar a los más pequeños que habitando nuestros espacios públicos y apoyando la cultura barrial.





La cita obligada tendrá lugar en un punto de encuentro que ya es un emblema de la vida comunitaria y la memoria: la Plaza "Los Pibes de Cromañón", estratégicamente ubicada en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Venezuela. Este hermoso espacio verde se está preparando para recibir a vecinos de todos los barrios en una jornada que promete ser verdaderamente inolvidable para compartir en familia. La fecha marcada en el calendario para este gran festejo es el sábado 15 de agosto, y las actividades se extenderán en una franja horaria ideal para aprovechar el sol, desde las 11 hasta las 19 horas.





¿Qué es lo que hace a este evento tan especial? La organización ha pensado en cada detalle para garantizar la sonrisa de los homenajeados del día. La plaza se vestirá de fiesta con un sinfín de juegos y sorpresas dispuestos en distintos rincones del predio. Sin embargo, el plato fuerte que seguramente se robará todas las miradas y desatará las carcajadas generales será el gran show de circo. Con destrezas, malabares y mucho humor, los artistas locales demostrarán que la cultura popular sigue pisando fuerte en el suelo de Ituzaingó.

Además del entretenimiento para los chicos, la jornada contará con un fuerte espíritu de apoyo a la economía local. Quienes asistan podrán recorrer y disfrutar de una gran feria de emprendimientos, el espacio perfecto para que los adultos paseen, descubran el talento de los artesanos de nuestro distrito y, por qué no, disfruten de alguna propuesta gastronómica al paso. Por si esto fuera poco, a lo largo de toda la tarde se estarán realizando rifas y se entregarán distintos regalos para que nadie se vaya con las manos vacías.





Agarrá el equipo de mate, la lona, avisale a tus amigos y acercate.No hay postal más linda que la de los pibes corriendo por la plaza y las familias compartiendo una tarde en conjunto.