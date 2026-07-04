Prisión preventiva para el exdocente de Ituzaingó involucrado en los abusos de Independiente

La Justicia de Avellaneda-Lanús dictó este jueves la prisión preventiva para Gustavo Aníbal Bautista (52), el exprofesor de geografía de Ituzaingó, y para Martín Eduardo Diez (41), empleado del Ministerio de Salud, en el marco de la causa que investiga los abusos y el grooming contra juveniles de la pensión del Club Atlético Independiente.



Según precisaron fuentes de la fiscalía interviniente, la decisión de mantenerlos tras las rejas se fundamentó en la acumulación de múltiples delitos, ya que se comprobó que ambos imputados están involucrados en más de un hecho.



Para el dictado de esta medida cautelar resultó determinante la alta pena en expectativa que prevén los delitos de corrupción de menores y grooming.



Además, el juzgado consideró como un factor agravante clave el estado de extrema vulnerabilidad y necesidad en el que se encontraban las víctimas: adolescentes menores de edad que residían en la institución deportiva, lejos de sus redes de contención.

El polémico antecedente en Ituzaingó

Cabe recordar que la detención de Bautista generó una enorme indignación en la comunidad de la zona oeste. Tal como pudo averiguar La Ciudad, el docente había sido apartado de la Secundaria N° 12 de Ituzaingó en el año 2022 tras recibir una denuncia por acoso.



Bautista fue reubicado como secretario asistente en la Jefatura de Inspección distrital. En ese puesto, insólitamente, se le otorgó acceso directo a datos sensibles, información personal y expedientes sobre problemáticas de alumnos y alumnas de toda la región.



Tras los reiterados cuestionamientos por la acumulación de docentes investigados que cumplían tareas administrativas, semanas atrás, María Fernanda Pennise fue desplazada de la Jefatura de Inspección Distrital. En su lugar fue designada Verónica Ramírez, exinspectora de Merlo.

El engaño y el allanamiento en Villa Tesei

El modus operandi que hoy consolida su prisión preventiva se basaba justamente en explotar las carencias de los jóvenes. Los acusados utilizaban redes sociales para iniciar el contacto y borraban sus rastros en aplicaciones de mensajería.



Para doblegar la voluntad de las víctimas, les realizaban transferencias de dinero a través de distintas billeteras virtuales a cambio de imágenes íntimas. El allanamiento en la vivienda de Bautista en Villa Tesei halló fotografías impresas de explotación sexual infantil, pruebas que hoy resultan irrefutables para que espere el juicio oral en prisión.

¿Qué hacer en un caso de grooming?

En caso de sospechar grooming se puede llamar a la Línea 137, destinada a brindar contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming. También se puede escribir por Whatsapp al (54911) 3133-1000.