El docente preso por el escandalo de Independiente tuvo acceso a datos sensibles de alumnos de Ituzaingó

El profesor de geografía detenido por corrupción de menores y grooming contra juveniles del club Independiente. Gustavo Aníbal Bautista (52), acusado de captar a los adolescentes mediante transferencias de dinero en una causa en la que se hallaron fotografías de explotación sexual infantil , fue profesor de dos escuelas secundarias de Ituzaingó; la Secundaria N° 6 y la EES N° 12.



Por si esto fuera poco, después de una denuncia por abuso contra alumnos de la secundaría 12 en el año 2022, Batista fue premiado por la jefatura de inspección distrital y pasó a ser secretario privado de las 2 inspectoras de la rama secundaria: Selva Bujía y Florentina Carrera. En este último cargo, tuvo acceso a datos sensibles de los alumnos y alumnas secundarios de todo el distrito.

Quien es Gustavo Batista

Bautista (que hoy está preso) es docente de geografía. En el año 2022 fue denunciado por acoso y apartado de su cargo en la secundaria N° 12 de nuestra ciudad. Radicada la denuncia, según fuentes de la comunidad educativa, la medida se aplicó bajo el Artículo 139 del Estatuto Docente, que establece el relevo preventivo ante la imputación de faltas graves para "garantizar una investigación imparcial". Según relatan docentes y personal de la jefatura, comenzó a trabajar sin esperar el resultado del sumario en la Jefatura de Inspección a cargo de Florencia Pennise. Su tarea: Secretario asistente de las inspectoras de la rama secundaria Bujía y Carrera.



"Ése trabajo es muy sensible porque recibís denuncias, entrevistás padres o docentes con información de lo que pasa en los colegios, tenes acceso a información de los alumnos, sus problemas, etc. Es el último lugar al que se puede poner a un abusador" relata una ex compañera de trabajo de Batista.

Directivos de escuelas secundarias afirmaron a La Ciudad que Batista remplazaba a las inspectoras en la jefatura y recibía a docentes y padres. " Tenía acceso a todo tipo de datos, es realmente indignante" asegura una directora.

"No sabemos si usó esos datos en casos de grumming que aun no se conocen, pero es muy probable"

Que se hizo mal

El estatuto docente dice que frente a una denuncia por abuso, acoso o grummnig contra algún alumno, el docente debe ser sumariado y separado del cargo preventivamente hasta tanto se aclare su situación:



ARTÍCULO 139: Cuando a un Docente se le impute la comisión de faltas o hechos que configuren presuntivamente faltas graves, la Dirección Docente correspondiente procederá a una investigación a efectos de resolver sobre la conveniencia o no del pedido de instrucción del sumario a la Subsecretaría de Educación. Si por la naturaleza y gravedad de los hechos fuese inconveniente la

permanencia en el desempeño del cargo por parte del presunto imputado, el funcionario actuante podrá relevarlo transitoriamente de sus funciones"



La entonces directora de la secundaría 12, efectivamente relevó a Batista del cargo y dejó el caso en manos de la Jefatura de Inspección. Batista nunca más volvió al colegio, como debía ser. Las inspectoras y su jefa, nunca terminaron el sumario, premiaron a Batista con un cargo dentro de la repartición.

Como cayó preso

La Dirección de Investigaciones Cibercrimen lideró el operativo policial. Las capturas ocurrieron tras allanamientos en diversas localidades de la provincia.



La investigación judicial comenzó por denuncias en la pensión de los jóvenes del club Independiente. Los sospechosos usaban perfiles en redes sociales para iniciar el contacto. Utilizaban aplicaciones de mensajería para intentar borrar sus rastros digitales y asi se aprovechaban la vulnerabilidad de los adolescentes que vivían en la institución . Los menores residían lejos de sus entornos familiares por su formación deportiva.

Para atraer a las víctimas el imputado les giraba dinero a través de billeteras virtuales como Mercado Pago y Cuenta DNI a cambio de fotos íntimas.



A esta maniobra se sumó un hallazgo clave durante el allanamiento a su vivienda en Villa Tesei. Los investigadores secuestraron dos fotos impresas en blanco y negro con contenido de explotación sexual infantil, una de las cuales resulta crucial para la causa porque retrataría a uno de los menores afectados.



Además de Bautista, por el mismo expediente fue detenido Martín Eduardo Diez (41), empleado del Ministerio de Salud de la Nación.



Ambos quedaron a disposición de la UFI Nº 2 y del Juzgado de Garantías Nº 4 de Avellaneda-Lanús. La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas o si participaron otras personas en las maniobras.