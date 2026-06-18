Ituzaingó: recambio en la Jefatura de Inspección, se va Pennise y llega Verónica Ramírez

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires oficializó la designación de Verónica Ramírez como la nueva jefa de Inspectores de Educación en el distrito de Ituzaingó. El nombramiento se ejecutó de forma inmediata tras el desplazamiento de María Fernanda Pennise luego de hacerse publico varios casos de docentes denunciados e investigados por la justicia por abuso sexual en colegios secundarios del municipio.



Verónica Ramírez, la nueva funcionaria, cuenta con una larga trayectoria en el sistema educativo provincial. Hasta el día de ayer, se desempeñaba como inspectora del área de Adultos en el vecino distrito de Merlo y ejercía la dirección de la Escuela Primaria N° 706, institución que funciona dentro de la Unidad Penal 39.

Los colegios secundarios el gran problema

El ciclo de María Fernanda Pennise al frente de la jefatura distrital fue marcado por innumerables denuncias tanto de docentes como de comunidades educativas de los colegios locales. Con un perfil claramente polémico, supo acumular enemistades y adversarios. "Era especialista en esconder los problemas, en diluirlos para que nadie se enterara. El problema con los docentes denunciados por abuso y que cumplían funciones en la jefatura, fue la gota que rebalsó el vaso". comenta una docente.



Los 3 casos más conocidos, fueron tratados por La Ciudad durante este año: dos profesores de gimnasia investigados por abuso sexual y ya indagados por la justicia cumplían tareas a cargo de Penisse. El otro caso, con mayor repercusión en los medios nacionales, un profesor de geografía hoy preso por grumming, también había sido designado en la Jefatura de Inspección, bajo la supervisión de Pennisse.



Resta conocer hoy, como se reorganizará el área de inspectores de la rama secundaria, el sector con mayores cuestionamientos de la comunidad educativa local.

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