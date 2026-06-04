Ituzaingó: tras ser denunciado por abuso, otro profesor fue designado como secretario en la Jefatura de Inspección

La Jefatura de Inspección Distrital de Ituzaingó suma un nuevo cuestionamiento tras conocerse que otro docente de nombre Leandro Galante, denunciado por abuso sexual a una alumna de 14 años, fue reubicado como secretario de la dependencia. Este caso replica la polémica medida que protegió a Gustavo Bautista, hoy detenido por grooming.



Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, el caso se remonta a 2022, cuando una alumna de 14 años de la Escuela Secundaria N° 6 de Ituzaingó denunció por abuso sexual a quien en ese entonces era profesor.



De acuerdo al relato de una docente, el episodio ocurrió cuando la estudiante pasaba por la puerta del aula y el hombre le realizó un tocamiento indebido en las partes íntimas de la menor.



Tras la presentación penal por parte de la familia, las autoridades del colegio notificaron a Inspección. El organismo decidió apartarlo de su cargo frente al aula aplicando el artículo 139 del Estatuto del Docente.



Sin embargo, múltiples fuentes de la comunidad educativa confirmaron a La Ciudad que el acusado fue reasignado a tareas administrativas como secretario de la propia Inspección, justamente en la rama secundaria.



La joven que radicó la denuncia terminó pidiendo el pase a una escuela del partido de Morón.



En cuanto al plano legal, voceros de la Justicia precisaron a La Ciudad que la causa por abuso sexual simple se encuentra actualmente archivada por falta de pruebas para avanzar con la investigación. No obstante, esta medida procesal no significa que el denunciado se encuentre sobreseído. En estos casos, como en muchos otros, lamentablemente no hay registros fílmicos ni testigos que acompañen el relato de la víctima, lo que dificulta a la justicia comprobar el hecho. Quienes estuvieron involucrados en el caso, le aseguraron a La Ciudad, que la menor no mentía.

El antecedente de Gustavo Bautista

La situación del actual secretario denunciado comparte características institucionales con el antecedente de Gustavo Aníbal Bautista



Este profesor de geografía, quien se desempeñó en las escuelas secundarias N° 6 y N° 12, se encuentra actualmente detenido por participar en una red de grooming que captaba a juveniles de las divisiones inferiores del club Independiente.



El accionar de la Inspección Distrital fue similar en ambos expedientes. En 2022, tras recibir una denuncia por acoso a alumnos, Bautista fue apartado de su cargo frente al aula en la Secundaria N° 12 mediante la aplicación del Artículo 139 del Estatuto Docente. Fue reasignado como secretario de las inspectoras de la rama secundaria.

La Jefatura de Inspección un aguantadero

Este medio está en condiciones de asegurar que los dos casos que se han hecho público (Batista y Galante) no son los únicos. En la rama secundaria de esa jefatura, trabajan también el profesor de música acusado de abuso en el jardín 909 de Villa Udaondo, otro profesor que tuvo la misma denuncia en la escuela secundaría N° 2 hace unos 10 años y un profesor de gimnasia denunciado por abuso sexual e indagado por la justicia hace muy poco.

Acceso a datos sensibles

Ese rol le otorgó a Bautista y al otro docente denunciado acceso a información sensible de estudiantes de todo el distrito. "Es el último lugar al que se puede poner a un abusador. No sabemos si usó esos datos en casos de grooming que aún no se conocen, pero es probable", advirtió una excompañera de trabajo sobre el riesgo al que se expuso a los alumnos.



Bautista fue finalmente arrestado tras una investigación de Cibercrimen que detectó cómo captaba a menores vulnerables de Independiente por transferencias de dinero. Su situación terminó de agravarse tras el secuestro de fotografías impresas de explotación sexual infantil en su casa de Villa Tesei.