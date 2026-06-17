Ituzaingó: menos impuestos para jubilados, comercios barriales y casas de familia

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó ayer martes 16 de junio las modificaciones a la Ordenanza Fiscal Impositiva.



La propuesta del Departamento Ejecutivo se basa en dotar al municipio de herramientas en torno a alcanzar una mejor equidad, beneficiar a los sectores más castigados por la política económica del gobierno nacional y dotar a la administración de mejores estándares de modernidad



Con 24 votos a favor del oficialismo (Fuerza Patria) y 12 en contra de la oposición (LLAy PRO) se aprobó la reforma fiscal e impositiva que propone un equilibrio entre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y la protección de los sectores más vulnerables, promoviendo la sostenibilidad financiera y la equidad tributaria.

Viviendas hasta 150 metros y comercios barriales pagaran menos

Entre los puntos aprobados figura un alivio para Familias y Pequeños Comercios que buscan construir o regularizar su hogar, así como para los pequeños emprendedores:



Para las vivienda unifamiliar, se aprobó una importante rebaja en los montos por metro cuadrado para viviendas de hasta 150 m². Para los comercios de cercanía que comercialicen alimentos y tengan una facturación anual inferior a $600 millones se verán beneficiados con una alícuota reducida del 4‰ en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por debajo de la alícuota general del 6‰.



Bajo el principio de capacidad contributiva, se ha rediseñado la carga impositiva para que los sectores de mayor facturación realicen un aporte proporcionalmente mayor. Para los Grandes Contribuyentes que tributen más de $1.000.000 mensuales en Seguridad e Higiene, la Tasa de Protección Ciudadana pasará de una suma fija a una alícuota del 10% sobre lo liquidado.

Los jubilados no pagarán mas del 5 % de su jubilación

Los jubilados y pensionados tributaran en concepto de servicios generales un valor tope del 5% de sus ingresos totales. El presidente del Concejo Deliberante Juan Manuel Alvarez Luna sostuvo que el beneficio persigue que carga fiscal no comprometa la economía de los adultos mayores.



Por otra parte la nueva ordenanza moderniza la relación con el contribuyente e intensifica el control sobre la normativa urbana, estableciendo incentivos por cumplimiento por pago adelantado (semestral y anual) y la opción de débito automático, modernizando el flujo de recaudación.



Asimismo, se han ajustado tasas para nuevas tecnologías, como la incorporación de **HUBs de fibra óptica** y nodos de conectividad dentro de la Tasa de Protección Ciudadana.



Para el presidente del HCD Juan Manuel Alvarez Luna, esta reforma representa un avance hacia un municipio más eficiente, donde se fomenta la formalización de la economía local y se garantiza que el esfuerzo fiscal sea distribuido de manera justa entre todos los habitantes del municipio.



