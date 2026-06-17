Los Palmeras volverán a presentarse en Ituzaingó

La cartelera cultural de la zona oeste vuelve a encenderse con una propuesta de primer nivel que promete hacer bailar a toda la comunidad. El próximo 11 de septiembre, el emblemático Teatro Gran Ituzaingó se vestirá de fiesta para recibir a una de las instituciones más grandes de la música popular argentina: Los Palmeras. La legendaria agrupación de cumbia santafesina llegará al corazón del distrito para ofrecer un show inolvidable. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma Tuentrada.com.





Para Ituzaingó, la visita de este conjunto no es un evento más; es la oportunidad de repasar en vivo más de medio siglo de historia musical. Nacidos en la ciudad de Santa Fe allá por 1972, la banda comenzó su recorrido bajo el nombre de Sexteto Palmeras, impulsados por el seudónimo de su primer vocalista, "Yuli". Ese mismo año, el ingreso de Marcos Máximo Camino en el acordeón a piano —quien luego asumiría la dirección general— marcaría el rumbo definitivo del grupo, que por el propio afecto del público pasó a llamarse "Los Palmeras".





Su camino discográfico comenzó formalmente en 1976 en los míticos estudios Ion, y desde entonces no pararon de crecer. La historia de la banda cambió para siempre en 1978 con la incorporación de Rubén "Cacho" Deicas como voz líder, inaugurando una etapa dorada de éxitos que consolidó al grupo a nivel nacional, alcanzando sus primeros Discos de Oro y Platino con trabajos memorables. Sin dudas, el punto de inflexión internacional llegó en 2004 con el lanzamiento de "El Bombón Asesino", un hit que trascendió fronteras y se instaló de forma definitiva en el cancionero popular.

A lo largo de las décadas, Los Palmeras demostraron una asombrosa capacidad de reinvención. Supieron fusionar su estilo con la música sinfónica y, en años recientes, abrieron sus puertas a colaboraciones con artistas de los más diversos géneros y generaciones: desde Abel Pintos, Soledad y Andrés Calamaro, hasta referentes de la escena urbana actual como Lit Killah y Neo Pistea, pasando por alianzas bailables con La Delio Valdez y reposicionamientos de éxitos junto a J Mena.





El concierto en el Teatro Gran Ituzaingó adquiere además una relevancia histórica única para los seguidores de la movida tropical. Tras atravesar un período de profundas transformaciones institucionales en su formación —incluyendo los anuncios del alejamiento de figuras históricas como Cacho Deicas y Marcos Camino entre 2025 y principios de 2026—, el proyecto sigue adelante y revalida su vigencia en los escenarios. El público local tendrá el privilegio de ser testigo de esta nueva etapa de la banda. La cita de septiembre en el principal recinto cultural de nuestra ciudad promete ser un encuentro cargado de nostalgia, vigencia y, por sobre todas las cosas, mucha cumbia.