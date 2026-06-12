Comenzó el éxodo de futbolistas en Ituzaingó

Para el segundo semestre del Campeonato, hay siete jugadores que rescindieron sus contratos en el Verde. En esta nota te contamos quienes son los que no seguirán ligados en la institución del Oeste.



Mientras el plantel ituzainguense se prepara para visitar mañana por la tarde a Flandria en Jauregui, en la jornada del jueves, hubo novedades sobre siete jugadores de Ituzaingó que no estarán en la segunda parte de la Primera B Metropolitana.



Los jugadores que no continuarán ligado en el Verde, son los siguientes: Ignacio Liporace, Gonzalo Bravo, Francesco Celeste, Santiago Brotzman, Mauricio Camargo, Ezequiel Gayoso y Thiago Ghergo.



De ellos, Liporace fue el que más jugó de ellos, con 14 partidos (todos como titular).

Además, convirtió un gol en la derrota en el clásico ante Deportivo Merlo. Lo sigue Gayoso, con 10 presencias (todas desde el comienzo).

Por su parte, Bravo, Brotzman y Celeste disputaron ocho, siete y seis encuentros, respectivamente.



Mientras que Camargo (un partido) y Ghergo (no sumó minutos desde el banco de suplentes), son los que menos participación tuvieron.



Cabe mencionar que, salvo Francesco Celeste, todos recalaron al León a principio de año de la mano de Diego Herrero.



En el caso del ex Los Andes, arribó al club en marzo bajo la tutela de Guillermo Szeszurak, debido a la rotura de ligamentos de Edilson Giménez.



Se espera que, en el transcurso de estos días, haya novedades sobre los nuevos jugadores que serán refuerzos de Ituzaingó, afrontando la segunda rueda del Campeonato de la Primera B Metropolitana, y soñar con la permanencia en la categoría.