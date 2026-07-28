Allanamiento en Castelar: cayó una banda de viudas negras que operaba en Palermo

Un operativo policial desplegado en la localidad de Castelar culminó con la detención de un acusado de integrar una banda de "viudas negras". El sospechoso fue capturado en su domicilio del partido de Morón, en el marco de una investigación que logró desbaratar a la organización criminal tras una serie de allanamientos simultáneos.



El procedimiento local se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Bruno Zabala al 1500, a 600 metros del shopping Plaza Oeste. Hasta allí llegaron los efectivos tras rastrear el paradero de uno de los sospechosos. El allanamiento en Castelar contó con la intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, a cargo del juez Fraga.



La causa que originó este despliegue se inició a raíz de un robo cometido el pasado 6 de junio. En aquella jornada, dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo y, posteriormente, se dirigieron junto a ellas a una barbería.



Allí consumieron bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento por completo. Horas más tarde, las víctimas despertaron y comprobaron que les habían sustraído distintos objetos de valor, por lo que decidieron radicar la denuncia.



A partir de diversas tareas de campo, el personal de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad analizó imágenes de cámaras públicas y privadas para reconstruir el recorrido. De esta manera, lograron identificar a los hombres y mujeres que participaron del golpe, así como también el vehículo utilizado para la fuga: un Renault Logan de color blanco.



Las averiguaciones determinaron que, mientras un integrante residía en Castelar, otros miembros de la banda se ocultaban en la Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. En los procedimientos realizados en ese asentamiento porteño fueron arrestados los otros tres involucrados, completando un total de cuatro detenidos: tres hombres mayores y una mujer menor de edad.



Durante los operativos conjuntos, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar tres teléfonos celulares y distintos elementos de interés para la investigación. En el caso también toman intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso, y el Juzgado Nacional de Menores N° 3, bajo la órbita de Julia Marano Sanchis.