Día del padre en Morón: Conocé los descuentos y beneficios en los comercios del oeste

La búsqueda del regalo para papá entra en su recta final y los comercios de Morón se consolidan como la mejor alternativa para combatir la inflación.

Se trata de la iniciativa "Semana del Padre en Morón", impulsada por el Municipio de Morón bajo la gestión del intendente Lucas Ghi, un programa oficial que unifica los beneficios de las principales localidades de la región en una sola gran campaña comercial que estará vigente hasta el 20 de junio.

Dentro de los rubros alcanzados por la medida, se destacan indumentaria, calzado, deporte, joyería, perfumería, vinotecas, librerías, ópticas y bazar.

El lugar ideal para las compras estratégicas

El epicentro de la campaña por el Día del Padre concentra sus promociones en Morón centro, en el cuadrante de las calles 25 de Mayo, Almirante Brown, Sarmiento y la peatonal 9 de Julio, a metros de la estación del Tren Sarmiento.

Allí, los vecinos y las vecinas podrán acceder a diversos descuentos, promociones y beneficios en los siguientes locales adheridos.

Por fuera de Morón, las promociones se extienden a los comercios de Haedo, El Palomar y Castelar, en donde los vecinos y las vecinas tendrán una amplia variedad de opciones para encontrar el regalo ideal cuidando el bolsillo.

En Haedo, los comercios adheridos a la medida moronense son:

Legacy (Rivadavia 16197): La tradicional marca ofrece un 20% de descuento en efectivo y un 10% con tarjeta de débito.

(Rivadavia 16197): La tradicional marca ofrece un 20% de descuento en efectivo y un 10% con tarjeta de débito. Dos Padres (José Murías 305): Mantiene sus promociones de sucursal con 25% OFF en buzos, 20% OFF en camperas de abrigo, 30% OFF en pantalones de jean y jogging, y 15% OFF en zapatillas, con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés.

(José Murías 305): Mantiene sus promociones de sucursal con 25% OFF en buzos, 20% OFF en camperas de abrigo, 30% OFF en pantalones de jean y jogging, y 15% OFF en zapatillas, con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés. Martha (Emilio Castro 642): Camperas de abrigo a 1x $70.000 (Nota: la gráfica original indica "2x $120", sugiriendo una omisión tipográfica de miles en el combo de dos unidades) y 10% de descuento en toda la tienda pagando en efectivo.

(Emilio Castro 642): Camperas de abrigo a 1x $70.000 (Nota: la gráfica original indica "2x $120", sugiriendo una omisión tipográfica de miles en el combo de dos unidades) y 10% de descuento en toda la tienda pagando en efectivo. Huellas del Vino (Emilio Castro 935): Combo de 2 botellas de vino malbec o cabernet sauvignon + estuche listo para regalar a $17.900. Vino Jorge Rubio (edición limitada Día del Padre) a $18.900 y beneficio de 3x2 en bodegas seleccionadas.

(Emilio Castro 935): Combo de 2 botellas de vino malbec o cabernet sauvignon + estuche listo para regalar a $17.900. Vino Jorge Rubio (edición limitada Día del Padre) a $18.900 y beneficio de 3x2 en bodegas seleccionadas. RomaWine Haedo (Juan B. Justo 214): Promoción de 3x2 en vinos y espumantes.

(Juan B. Justo 214): Promoción de 3x2 en vinos y espumantes. Bonafide (Rivadavia 16301): Un clásico dulce con 2x1 en chocolates.

(Rivadavia 16301): Un clásico dulce con 2x1 en chocolates. Bookin (Perito Moreno 6): 10% de descuento en efectivo y transferencia, más la alternativa de 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard o American Express.

Asimismo, en El Palomar se podrá acceder a los descuentos y promos por el Día del Padre en los locales:

Mohasoel Gin (Bianco 701, El Palomar): Gintonería de especialidad con un contundente 20% de descuento en toda la tienda.

(Bianco 701, El Palomar): Gintonería de especialidad con un contundente 20% de descuento en toda la tienda. Tu pollo (Granja - Bulnes 1398, El Palomar): 15% de descuento en efectivo o transferencia.Cava de sabor (Vinoteca - Bulnes 1398, El Palomar): 15% de descuento abonando en efectivo o transferencia virtual.

(Granja - Bulnes 1398, El Palomar): 15% de descuento en efectivo o transferencia.Cava de sabor (Vinoteca - Bulnes 1398, El Palomar): 15% de descuento abonando en efectivo o transferencia virtual. Giflo (Estanislao del Campo 1304, Villa Sarmiento): Perfumería e indumentaria que otorga un 10% de descuento en efectivo en el sector de indumentaria.

Por último, en la zona de Castelar (tanto norte como sur) se podrán encontrar promociones diversas en el área céntrica y en comercios más de barrio.