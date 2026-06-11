Fútbol y Salud Mental: Llega un conversatorio disruptivo a Morón

Este viernes 12 de junio a las 19 se llevará a cabo en Morón una jornada que unirá la pasión argentina por el fútbol, la psicología social y la salud mental, tres ejes que se complementarán en un encuentro de debate y reflexión.





La actividad tendrá lugar en el Microestadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Gorki Grana, ubicado en Blas Parera al 180 y contará con la presencia de distintos profesionales del campo de la psicología.





"Queremos fomentar un espacio de reflexión e intercambio sobre el deporte, los vínculos y el impacto de la salud mental en los distintos ámbitos de la vida social y deportiva", sostuvieron desde la Subsecretaría de Deporte del Municipio de Morón, quienes organizan el encuentro.





La jornada se da en el marco del Día del Deportista Moronense, celebrado todos los 10 de junio en el distrito en homenaje a Gorki Grana, el destacado atleta local nacido en 1910 que brilló en múltiples disciplinas como natación, rugby, boxeo y waterpolo.





Un encuentro para expandir la mente y nutrir el deporte

Durante la jornada "Fútbol, psicología social y salud mental" de este viernes por la tarde, los y las asistentes podrán participar de la presentación del libro "Fútbol y psicología social: Una filosofía de vida" de los autores Facundo Sava y Fernando A. Fabris, quienes estarán presentes en el encuentro moronense.





El especialista Facundo Sava es psicólogo social y actual director técnico del Club Atlético Sarmiento de Junín. Además, es un ex futbolista profesional con una amplia trayectoria en Argentina, España e Inglaterra.





Por su parte, Fabris se desempeña como psicólogo y psicólogo social y, entre su formación, se destaca un doctorado en Psicología.





En su libro, los autores abordan grandes temas, tales como los grupos y los equipos, el rol y la persona del jugador, la figura del hincha, los liderazgos, las excepcionales presencias de Messi y Maradona, el fútbol femenino, la Selección Argentina de la Copa América y de Qatar, los entrenadores que hicieron época, la política, la cultura, la magia del gol y de la pelota.





Para participar de la charla "Fútbol, psicología social y salud mental" de este viernes a las 19 en el Microestadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Gorki Grana (Blas Parera 180) es necesario realizar una inscripción previa a través del siguiente link.





La actividad es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.