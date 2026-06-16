Piden cárcel para el chofer de la línea 166 juzgado por atropellar y matar a una mujer en Morón

Este miércoles se llevarán a cabo los alegatos en el juicio contra Diego Carrera, un chofer de la línea 166 acusado de atropellar y matar a Valeria Fretes en el centro de Morón en octubre de 2023. Tras la audiencia, el juzgado interviniente dispondrá de ocho días para dar a conocer el veredicto. La familia de la víctima exige una condena de cumplimiento efectivo en prisión.



"Lo más valioso es el tiempo. A Vale le sacaron tiempo con sus hijos y con su familia, mi meta es que él pierda tiempo". La frase pertenece a Cintia Alfaro, amiga de la víctima y quien encabeza el reclamo en los tribunales, dejando en claro el deseo del entorno de la víctima de que el acusado cumpla una condena tras las rejas.



El trágico suceso ocurrió el 2 de octubre de 2023, cerca de las 08:30 de la mañana, en la intersección de las calles Salta y Machado, en pleno centro de Morón. Según consta en el expediente judicial, el colectivo conducido por Carrera giró a la izquierda con el semáforo en verde y embistió a Fretes, quien cruzaba la calle de manera lícita por la senda peatonal.



Tras el impacto, las personas que aguardaban en la parada comenzaron a gritarle al chofer para advertirle que había atropellado a una mujer. Carrera detuvo la unidad sobre su parada habitual y descendió del vehículo en estado de nerviosismo. Pese a recibir asistencia médica rápida, Valeria falleció una hora más tarde, a las 09:40.



Cintia lamentó que ni el imputado ni los representantes de la Empresa Línea 216 se acercaron en ningún momento a pedir disculpas a la familia. Valeria era madre de dos jóvenes que al momento del accidente tenían 18 y 26 años.



La causa quedó en manos de la UFI N° 6 de Morón, a cargo del fiscal Walter Leguizamo. El funcionario dispuso que el expediente sea caratulado como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Durante la investigación trascendió que el chofer ya contaba con antecedentes por un accidente a bordo de su auto particular en el año 2011, aunque dicha causa prescribió.