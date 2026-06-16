Hospital de Ituzaingó: éxodo de médicos y profesionales por falta de pago y fraude laboral

A la crisis por la falta de pago de los salarios de las 60 enfermeras que cumplen tareas en el hospital, ahora se suma el éxodo de médicos y profesionales de la salud que comenzaron a renunciar por los magros salarios y la falta de pago. Solo este año hay renunciado ya más de 15 médicos. El Hospital del Bicentenario, uno de los nosocomios que pertenecen al PAMI, se encuentra en estado crítico y la gestión liberataria ante el PAMI no parece estar la tanto.

El hospital no tiene personal a cargo

"Hoy el hospital no tiene personal a cargo, somos todos monotributistas", afirma una médica a La Ciudad.



"Desde el personal de limpieza, los de mantenimiento, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los profesionales, las administrativas y el personal de seguridad, Todos, absolutamente todos, somos monotributistas. Ninguno es empleado del Hospital. Todos a fin de mes emitimos una factura y le cobramos al PAMI como prestadores o proveedores. Aunque parezca una locura, es así". relata indignada.

Este dato, es insólito e inédito en la Argentina. La totalidad del personal de un hospital de alta complejidad (público o probado) no reviste como personal a cargo. Que un médico que operó o una enfermera que cuidó al paciente, sean "proveedores" y no personal vinculado al hospital con una relación laboral dependiente y subordinada, no solo absurdo y ilegal, sino irresponsable.



"Si la gente se enterara que acá en el hospital, nadie depende de nadie y que cada uno se las arregla como puede, sería un escandalo". relatan las enfermeras. "Hace muy poco, renunció la jefa médica de la parte de progresivos por diferencias con la nueva gestión. También renunció la jefa de terapia. La terapia está colapsada todas las camas llenas. Cuando faltan camas, los internan en coronaria y les dicen a los enfermeras que hagan horas extras para cubrirse. Después ni siquiera le pagan esas horas", asegura un médico que ingresó al hospital hace ya un año".



Antes del cambio de gestión, cuando asume Milei, el hospital tenia a su personal como contratado, en relación de dependencia. Desde el año 2023, la nueva gestión del PAMI, anula esos contratos laborales y convierte el personal en "Proveedores"

Un fraude laboral sin precedentes

Claramente y en absoluto conflicto con las leyes laborales, el vínculo del personal del hospital que el PAMI intenta reconvertir es ilegal. No existe la categoría "Proveedor o Prestador" para un personal que ocupa funciones típicamente dependientes y subordinadas. "Nos anotan como proveedores, facturamos todos los meses como si fuéramos una empresa, pero después en el día a día, nos obligan a trabajar como si fuéramos empleados: Horarios, ordenes, vacaciones, horas extras, descuentos, reemplazos, etc, se rige por una típica relación laboral. Todo esto es un gran fraude". aseguran los trabajadores del hospital.



"A todo este desorden, ahora se agrega que tampoco nos pagan los sueldos. El Hospital es un caos y nadie dice nada".