Reparto de puntos en Escalada

Talleres de Remedios de Escalada e Ituzaingó no se sacaron ventajas, e igualaron 0-0 en un intenso encuentro. Ahora, se viene Camioneros en el Sacaan.

Por la fecha 28 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, se enfrentaron en el Estadio Pablo Comelli, el "Tallarín" y el León, necesitado de un triunfo para achicar distancias en la parte del descenso directo.



En la primera parte, Ituzaingó tuvo dos chances claras de peligro en los pies de Lautaro Mena, donde remató desde afuera del área, y un disparo que contuvo el arquero, Mauro Casoli.



Mientras que el local emparejó las acciones y llegó con varias aproximaciones hacia el área rival del Verde, dado que Axel Almirón respondió de manera perfecta, luego de un tiro de esquina ejecutado por el dueño de casa, y los goles dijeron ausente en la primera etapa que fue muy parejo y luchado por ambos equipos.



En el segundo tiempo, el encuentro siguió de la misma manera que en la primera parte. Un partido muy luchado, dado que Talleres tuvo una situación clara mediante un tiro libre ejecutado por Fernando Enrique.



Sin embargo, Ituzaingó defendió el empate parcial, y con los ingresos desde el banco de suplentes, trataron de darle un poco de frescura en el mediocampo, en busca de poder convertir el primer gol del encuentro, pero nada de eso pasó, y se trajo un punto de Escalada.

De esta manera, el Verde rescató un empate en Zona Sur, y con este resultado, sumó doce unidades en la lucha por salir de la zona del descenso directo.



Ahora, en la próxima fecha, los dirigidos por Matías De Cicco recibirán a Camioneros, el viernes 7 de agosto a las 19 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, buscando un triunfo en condición de local, con el objetivo de soñar con chances matemáticas de poder permanecer en la Primera B Metropolitana, sabiendo que luego tendrá varias finales más y de ahi, se conocerá el destino para el Verde en esta categoría.