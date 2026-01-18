La interna libertaria llegó a Ituzaingó: echaron al director del Hospital

La interna libertaria entre Santiago Caputo y Karina Milei, lejos de amesetarse y hacer control de daños, sigue comiéndose funcionarios como un packman. Esta vez, la víctima fue el médico Santiago Cerneaz, director del Hospital del Bicentenario designado por el PAMI el 1° de septiembre del 2025 y referenciado políticamente con Santiago Caputo a través del ministro de Salud Mario Lugones.



El desplazamiento de Cerneaz, ordenado por el PAMI no tiene vinculación con su gestión como director del hospital, sino con la decisión del organismo de cerrar filas en la conducción de sus hospitales con funcionarios propios. En reemplazo de Cerneaz, asumió como nuevo director Christian Varela, ex director del Hospital de General Rodríguez entre 2020 y 2024, con llegada directa con los intendentes del conurbano.

El muerto se ríe del degollado

Lejos de aceptar la movida como un reordenamiento interno, el actual concejal libertario de Ituzaingó Hugo Equiza, vinculó el desplazamiento a la interna libertaria: "Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo Hugo Equiza como si no se tratara en realidad de dos facciones de su propio partido. Equiza fue designado por Santiago Caputo como "comisario político" dentro del hospital.



"En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre" declara Equiza, el mismo Equiza que hace unos meses fue denunciado por este medio por quedarse con el 50 % del sueldo de la jefa de la delegación del PAMI, Carolina Rios y el del titular de ANSES, Pablo Ferrero. La denuncia, que incluye resúmenes bancarios y pruebas irrefutables, navega hoy por la justicia sin que a nadie se le mueva un pelo.

La interna dentro del Hospital

Según detalla hoy El DiarioAr, uno de los casos que mejor grafica la interna libertaria fue el despido de una persona que supuestamente era ñoqui en el hospital y que Cerneaz despidió. A los pocos días y por ordenes del titular del PAMI Esteban Leguizamo, el empleado fue reincorporado



Queda pendiente saber si el despido en realidad había sido propiciado por el mismo Equiza y que la acusación de ñoqui era solo una escusa para echarlo.