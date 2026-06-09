Morón es Empleo: Se abrirán las inscripciones para los Centros Municipales de Formación Profesional

Los y las moronenses tendrán la oportunidad de sumar nuevas herramientas para el trabajo con las propuestas gratuitas de los Centros Municipales de Formación Profesional del distrito.





Se trata de distintos cursos que se dictan en el Centro Municipal de Formación Profesional Nº1 "Ricardo Rojas" y Nº2 "Manuel Belgrano" y que tendrán la inscripción abierta a partir del lunes 22 de junio, con cupos limitados.





Según adelantaron desde el Municipio de Morón, el trámite de inscripción se realizará de forma presencial en las sedes de cada espacio, en donde los interesados y las interesadas deberán acercarse y cumplir con los distintos requisitos solicitados.





Conocé las propuestas de cursos para el trabajo que ofrecen los espacios moronenses

En lo que respecta al Centro Municipal de Formación Profesional Nº1 "Ricardo Rojas", los vecinos y las vecinas podrán acercarse a la sede ubicada en Segunda Rivadavia 15.866 y La Fraternidad 1 (Haedo) para inscribirse de manera presencial a partir del 22 de junio de 8 a 11 en cualquiera de las siguientes actividades que se dictarán en el turno mañana:





Capacitación en manicuría (que se cursará los miércoles y jueves de 8:40 a 12:10)

(que se cursará los miércoles y jueves de 8:40 a 12:10) Diseño proyectual asistido por computadora - Nivel 1 (que se cursará los lunes y miércoles de 8:40 a 12:10 y requiere del ciclo básico EET o "prueba de nivel")

(que se cursará los lunes y miércoles de 8:40 a 12:10 y requiere del ciclo básico EET o "prueba de nivel") Reparaciones eléctricas básicas del hogar (que se cursará los miércoles y jueves de 8:40 a 12:10)

(que se cursará los miércoles y jueves de 8:40 a 12:10) Operador/a de PC (que se cursará los martes y jueves de 9 a 12:20)





Por su parte, quienes deseen inscribirse a las actividades para el turno noche, deberán acercarse al espacio de 18 a 21 para anotarse en los cursos:





Soldador (que se cursará los lunes, miércoles y jueves; o lunes, martes y viernes de 18 a 22:10)

(que se cursará los lunes, miércoles y jueves; o lunes, martes y viernes de 18 a 22:10) Administración de PYMES (que se cursará los lunes, martes y jueves de 18 a 22:10)

(que se cursará los lunes, martes y jueves de 18 a 22:10) Diseño de páginas web (que se cursará los lunes y miércoles de 18 a 22:10 y requiere del ciclo básico secundario)

(que se cursará los lunes y miércoles de 18 a 22:10 y requiere del ciclo básico secundario) Operador/a de herramientas de marketing y venta digital (que se cursará los martes y miércoles de 18 a 21)





Desde el Centro Municipal de Formación Profesional Nº1 "Ricardo Rojas" recuerdan que, para inscribirse en cualquiera de los cursos, hay que ser mayor de 16 años, tener el nivel primario completo, y traer un folio oficio con original y fotocopia del DNI (ambos lados) y certificado de estudios primario o secundario, original y fotocopia.





En cuanto al Centro Municipal de Formación Profesional Nº2 "Manuel Belgrano", las inscripciones se podrán realizar a partir del lunes 22 de junio hasta el miércoles 8 de julio, en el rango horario de 18:15 a 20:30 en la sede del espacio, ubicada en Maestra Cueto 750 (Morón). Allí, los interesados y las interesadas podrán anotarse a los cursos:





Reparación de artefactos de gas

Ensamble y mantenimiento de equipos de computación

Herrería y Soldadura

Diseño proyectual asistido por computadora (AUTOCAD 2D)

Operador/a de PC

Sistemas sanitarios

Serigrafía

Instalador/a de sistemas fotovoltaicos

Proyecto laboral





Para inscribirse en cualquiera de los cursos, es necesario llevar a la sede original y dos fotocopias del DNI y certificado de estudios (según corresponda). También un folio oficio y lapicera para completar la planilla de inscripción, que se entrega en el lugar.