Tarifa Social: Esta semana llega un operativo para aliviar el bolsillo

En un contexto de fuerte presión sobre las economías del hogar por el incremento de los servicios públicos, el Municipio de Morón anunció la realización de un operativo territorial destinado a la inscripción de la Tarifa Social.

La jornada, que tendrá lugar este jueves 18 de junio, se desarrollará bajo el nuevo lineamiento del ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados) y abarcará las prestaciones esenciales de agua, luz, gas y garrafa.

El encuentro se realizará en la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) N° 5, ubicada en la calle William Morris 3520, en la localidad de Castelar Sur, desde las 9:30 e la mañana y hasta las 13.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de la Tarifa Social?

Según el nuevo esquema unificado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el parámetro económico para el acceso a la Tarifa Social se rige de forma directa por los informes técnicos de la Canasta Básica Total (CBT) dictaminados por el INDEC:

El umbral de ingresos bajos : Para quedar encuadrado dentro de los topes de subsidio y asistencia social, los ingresos netos mensuales del grupo familiar no deben superar el equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT) , la cual se fijó para un hogar tipo de cuatro integrantes en $1.498.741 fijos.

: Para quedar encuadrado dentro de los topes de subsidio y asistencia social, , la cual se fijó para un hogar tipo de cuatro integrantes en $1.498.741 fijos. Parámetro general de exclusión : Según el régimen estructurado para este período regulatorio, aquellos hogares que superen holgadamente las necesidades básicas quedarán fuera de los niveles de asistencia. El límite máximo de ingresos para conservar algún porcentaje de subsidio general se ubica por debajo de las 3,5 canastas básicas, lo que equivale a un techo de ingresos familiares mensuales de $5.245.593.

: Según el régimen estructurado para este período regulatorio, aquellos hogares que superen holgadamente las necesidades básicas quedarán fuera de los niveles de asistencia. lo que equivale a un techo de ingresos familiares mensuales de $5.245.593. Otros criterios de inclusión directos: También califican de forma prioritaria aquellos trabajadores o jubilados cuyos haberes mensuales brutos sean menores o iguales a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, los beneficiarios de pensiones no contributivas, y los titulares de programas sociales o Monotributo Social.

Los requisitos para inscribirse a la Tarifa Social en el operativo de este jueves

Quienes apliquen para acceder al beneficio de la Tarifa Social, pueden acercarse este jueves a la UGC N°5 de Castelar para realizar el trámite correspondiente.

Para ello, deberán presentarse con la siguiente documentación física: